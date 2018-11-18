За продуктові набори і без НАТО: соціалісти Додона провели марш у Кишиневі, є фото

У Кишиневі пропрезидентська опозиційна Партія соціалістів Республіки Молдова проводить національний "Марш всенародної більшості". Учасники маршу мітингують проти дев'ятирічного антидержавного режиму правління", маючи на увазі проєвропейський уряд.

Про це повідомляє Newsmaker.

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За даними видання, учасників маршу привезли з півночі і півдня Молдови автобусами, а за участь в марші їм нібито пообіцяли продуктовий набір.

На акцію прийшли президент Ігор Додон, а також башкан Гагаузії Ірина Влах. Колону супроводжували кілька десятків правоохоронців.

Учасники акції скандували "За Молдову!", "Геть правлячу коаліцію!", "Ми переможемо!", "Злодії мають сидіти у тюрмі!".

Натомість сам Додон у своєму виступі поскаржився, що проєвропейська влада позбавляє його повноважень.

Вони намагаються нас спровокувати, щоб ми зробили неправильний крок. Хочу сказати нашим політичним опонентам, Демпартії і іншим: "Якщо ви думаєте, що нас можна залякати, не вийде". Ці два роки ми терпіли, але більше цього не повториться,

– попередив він.

На мітингу ухвалили резолюцію, згідно з якою Партія соціалістів пообіцяла громадянам Молдови середню зарплату в розмірі 600 євро, а середню пенсію – 300 в разі перемоги на парламентських виборах в лютому 2019 року.



У Молдові пройшов марш пропрезидентської партії/ Джерело: Укрінформ

Окрім того, соціалісти обіцяють для всіх безкоштовну медицину та освіту, в тому числі у вищих навчальних закладах.



Соціалісти обіцяють завадити вступу країни в НАТО/ Джерело: Newsmaker

Партія Додона також обіцяє завадити вступу Молдови в НАТО і добитися закриття офісу НАТО в Кишиневі. У лютому в Молдові відбудуться парламентські вибори.

Нагадаємо, конституційний суд Молдови тимчасово відсторонив президента країни Ігоря Додона від посади за запитом депутатів від Демократичної партії. Тепер підписанням указів про призначення міністрів замість президента займатиметься прем’єр-міністр або голова парламенту. Таке сталося не вперше, 2 січня Конституційний суд Молдови вже відсторонював Додона від посади.



При цьому голова парламенту Молдови Андріан Канду стверджує, що наступний склад парламенту виступить за подальше спрощення інституту президента країни – аж до повної відмови від нього.