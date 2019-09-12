За прогули без грошей: Рада хоче позбавляти депутатів виплат

Верховна Рада прийняла за основу проєкт закону, в рамках якого народних депутатів позбавлятимуть права на депутатські виплати в разі пропуску без поважних причин засідань парламенту.

Відповідний законопроєкт №1035-2 у першому читанні підтримали 288 народних обранці на пленарному засіданні Ради у четвер.

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Документ пропонує позбавляти матеріальних компенсацій на виконання депутатських повноважень, якщо народний депутат протягом календарного місяця та однієї чергової сесії без поважних причин пропустив понад третину пленарних засідань або більш ніж половини засідань комітету, до складу якого він входить.

Припинення виплат за відповідний місяць здійснюватиметься розпорядженням голови парламенту за рішенням регламентного комітету, а дані братимуть з електронної системи підрахунку голосів картками та відомостей про облік робочого часу нардепів, поданих апаратом Ради.

Зараз для реєстрації народного депутата через електронну систему достатньо, щоб його картка перебувала у слоті. Якщо зміни буде затверджено, окрім вставленої карти, народному депутату доведеться натиснути кнопку "ЗА", щоб бути зареєстрованим на пленарному засіданні.

Законопроєкт передбачає, що підставою для нарахування виплат народному депутату за участь в пленарних засіданнях буде не письмова реєстрація, як це відбувається зараз, а реєстрація за допомогою електронної системи.

Рада 3 вересня включила до порядку денного проєкт закону про додаткові підстави дострокового припинення повноважень народного депутата. Документ пропонує забирати в депутата мандат, якщо суд встановить, що політик голосував у Раді за іншого.