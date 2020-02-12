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      За рік темпи інфляції відчутно знизились: як змінилися ціни

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      Як за рік змінилися ціни в Україні / ілюстративне фото

      У січні 2020 року темпи споживчої інфляції, якщо порівнювати з аналогічним періодом 2019 року, знизилися до 3,2%. Для порівняння у період грудень 2018 – грудень 2019 цей показник був відчутно більшим і становив 4,1%.

      Водночас якщо порівнювати перший місяць 2020 року та останній 2019-го, то ціни в середньому зросли на 0,2%. На це вказують дані Держстату, а також повідомляє Національний банк України.

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      Як змінилися ціни на продукти харчування

      Зміна середніх цін на продукти харчування дуже близька до ситуації зі споживчими товарами загалом – зростання на 3,1% за рік на 0,5% за місяць.

      Так, за 2019 рік найбільше здорожчали фрукти, хліб і хлібопродукти – на 13,5%, 9% і 8,8% відповідно. У цей же час овочі показали ледь не найбільше здешевлення – на 9,4% Втім за останній місяць вони знову здорожчали – на 6,6%. Та найбільше все ж таки подешевшали яйця – на 15,5%.

      Відчутне зростання показали і алкогольні напої та тютюнові вироби – на 12,6% за рік та 0,8% уже за перший місяць 2020 року.

      Ціни на одяг та взуття постійно знижуються

      Цікаво, що як за останній рік, так і за місяць ціни на одяг та взуття лише знижувалися. Всередньому за 2019 рік одяг подешевшав на 3%, а лише за один місяць 2020 – на 5,5%.

      Схожу ситуацію показують і ціни на взуття – здешевшання 3,9% за рік та на 5,7% у порівнянні з груднем 2019 року.

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      Ціни на житло та комунальні послуги

      Ситуація з вартістю комунальних послуг є вже не настільки радісною. Майже усі види ЖКП за рік здорожчали. Винятком є лише природний газ, але той подешевшав настільки, що завдяки йому подешевшала і загальна вартість цін на компослуги.

      Як загалом зщмінилися ціни на комунальні послуги за рік:

      • утримання і ремонт житла – дорожче на 3,2%;
      • водопостачання – дорожче на 11,1%;
      • каналізація – дорожче на 9,1%;
      • утримання будинків та прибудинкових територій – дорожче на 6,6%;
      • електроенергія – середня вартість не змінилася;
      • природний газ – дешевше на 21,1%;
      • опалення – дорожче на 0,5%.

      Ціни на пальне теж знизилися

      Так само показали падіння і ціни на паливо та мастила – 6,1% за рік та 4% за місяць. У цей же час середні ціни на транспорт теж знизилися, але не так різко – 1,4% за рік та 0,7% у порівнянні з груднем 2019-го.

      Чому темпи інфляції знизилися

      Національний банк пояснює зниження темпів інфляції здорожчанням середнього курсу гривні у 2019 році. Мовляв, це напряму впливає на споживчі ціни. Додатково цей ефект підсилювався зниженням світових цін на енергоносії та збільшенням пропозиції сирих продуктів харчування.

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      Під впливом цих чинників поглибилося падіння цін на непродовольчі товари – одяг, взуття, меблі, посуд, пальне, побутову техніку та автомобілі. Водночас темпи зростання цін на продукти харчування відчутно сповільнилися.

      Що таке інфляція?Рівень інфляції – це зміна кількості товару, яку можна купити за одну і ту ж суму грошей. Умовно, якщо сьогодні за 100 гривень ви купите 10 кілограмів картоплі, а завтра – 8, то рівень інфляції становитиме 25%.

      Він вираховується за допомогою показника зміни ціни на товар. Тобто, за один день саме на стільки зросла вартість картоплі – від 10 гривень за кілограм до 12,5 гривень.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Інфляція Ціни Продукти Тютюн Алкоголь Тарифи на газ Тарифи НБУ Держкомстат
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