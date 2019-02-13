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      За роки агресії РФ в Україні вбито більше людей, аніж під час Балканської війни, – Курт Волкер

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      За роки агресії РФ в Україні вбито більше людей, аніж під час Балканської війни, – Курт Волкер
      За роки агресії РФ в Україні вбито більше людей, аніж під час Балканської війни, – Курт Волкер / Фото з відкритих джерел

      Голова МВС України Арсен Аваков презентував в Інституті миру США стратегію деокупації Донбасу "Механізм малих кроків". Спеціальний представник Державного департаменту США Курт Волкер назвав відновлення суверенітету України метою цивілізованого світу.

      Під час круглого столу Волкер зазначив, що мета цивілізованого світу – це відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, повідомили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ України.

      Читайте також: Настав час миру в Україні, – Курт Волкер

      Курт Волкер сказав, що за роки російської агресії в Україні вбито більше людей, аніж під час Балканської війни і найбільше внутрішньо переміщених осіб з часів Другої Світової.

      Ми всі повинні забезпечувати безпеку у Європі і не повинні дозволити змінювати кордони інших держав,
      – підкреслив Волкер.

      Він додав, що Росія заперечує свою участь у конфлікті, але "за нашою інформацією російські офіцери займають там керівні посади, російські контрактники воюють".

      Кремль постійно здійснює розвідку на території України, однак стверджує, що учасниками конфлікту є Україна та сепаратисти,
      – заявив Курт Волкер.

      Спеціальний представник Державного департаменту США відзначив необхідність миротворчої операції на окупованому Донбасі. Волкер вважає, що РФ "не дозволить Україні повернутися на свої тимчасово окуповані території.

      Основна мета Росії – контроль над Україною і недопущення інтеграції в Європу,
      – наголосив Волкер.

      Волкер стведжував, що Росія є країною-агресором, тому занепокоєння Києва щодо безпеки у контексті участі російських спостерігачів на президентських виборах в Україні є дуже реальною.

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      Теги: Новини США Новини Росії Новини України Новини політики Україна – Росія Війна на Донбасі Міністерство внутрішніх справ Курт Волкер
      Джерело: 24 канал
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