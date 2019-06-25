За Россию и свободу до конца: випускники академії Нацгвардії розважалися під пісні РФ – відео

Поки на Донбасі війська РФ обстрілювали наших захисників, у Харкові випускники Академії Національної гвардії святкували випускний та розважалися під пісню російського співака Олега Газманова "Офіцери", яка оспівує російських офіцерів.

Святкували випускний майбутні захисники України з харківської військовій частині №3005. Відеозапис інциденту з'явився в Instagram дружини одного з випускників Тетяни Лавріненко, повідомив Сергій Стерненко у ролику на YouTube .

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На відеозаписах видно, що харківських випускників вітають російською мовою, а заходять вони на врочистості під слова пісні: "В последний раз кричит дневальный: Становись!".

Вже під час святкування вмикали пісню "Офіцери" Олега Газманова. Артист виступав на окупованих територіях, а тому не може в'їжджати в Україну.

Новоспечені українські офіцери танцювали повільний танець під такі слова:

"Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом.



За Россию и свободу до конца.



Офицеры, россияне, пусть свобода воссияет,



Заставляя в унисон звучать сердца".

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