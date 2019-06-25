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      За Россию и свободу до конца: випускники академії Нацгвардії розважалися під пісні РФ – відео

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      Випускники академії Нацгвардії розважалися під військові пісні РФ
      Випускники академії Нацгвардії розважалися під військові пісні РФ / Скріншот з YouTube-відео Сергія Стерненко

      Поки на Донбасі війська РФ обстрілювали наших захисників, у Харкові випускники Академії Національної гвардії святкували випускний та розважалися під пісню російського співака Олега Газманова "Офіцери", яка оспівує російських офіцерів.

      Святкували випускний майбутні захисники України з харківської військовій частині №3005. Відеозапис інциденту з'явився в Instagram дружини одного з випускників Тетяни Лавріненко, повідомив Сергій Стерненко у ролику на YouTube .

      Тим часом: Окупанти рекордну кількість разів обстріляли позиції ООС: багато поранених

      На відеозаписах видно, що харківських випускників вітають російською мовою, а заходять вони на врочистості під слова пісні: "В последний раз кричит дневальный: Становись!".

      Вже під час святкування вмикали пісню "Офіцери" Олега Газманова. Артист виступав на окупованих територіях, а тому не може в'їжджати в Україну.

      Новоспечені українські офіцери танцювали повільний танець під такі слова:

      "Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом.

      За Россию и свободу до конца.

      Офицеры, россияне, пусть свобода воссияет,

      Заставляя в унисон звучать сердца".

      Випускники академії Нацгвардії розважалися під військові пісні РФ: дивіться відео

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      Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Новини Харкова Нацгвардія Війна на Донбасі
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