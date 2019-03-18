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      За розкрадання землі під Києвом НАБУ оголосило підозри працівникам СБУ та академії аграрних наук

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      За розкрадання землі під Києвом підозри отримали працівникам академії аграрних наук та СБУ
      За розкрадання землі під Києвом підозри отримали працівникам академії аграрних наук та СБУ / Ілюстративне фото

      Національне антикорупційне бюро оголосило 7 підозр у розкраданні 15 гектарів особливо цінної землі вартістю 44 мільйони гривень у селі Гатне в Києво-Святошинському районі. Розслідування у справі триває з квітня 2017 року.

      Підозри у справі оголошені:

      • екс-президенту Національної академії аграрних наук України,
      • працівникові СБУ,
      • віце-президенту академії аграрних наук,
      • директору Інституту землеробства академії аграрних наук,
      • екс-завідувачу відділу Інституту землеробства,
      • завідувачу відділу впровадження Інституту землеробства,
      • екс-начальнику управління державного земельного кадастру Держземагентства в Київській області.

      Читайте також: Керівники Академії аграрних наук зухвало розграбовують державну землю: резонансне розслідування

      розкрадання землі Гатне Київська область академія аграрних наук НАБУ
      Схема розкрадання земель у Гатному

      В НАБУ повідомили, що протягом 2013-2014 років підозрювані були ініціаторами ухвалення низки рішень, через які понад 15 гектарів державних земель незаконно перейшли у приватну власність. Це ділянки в передмісті Києва (село Гатне), які мали статус особливо цінної землі і повинні були використовуватися виключно з дослідницькою метою.

      Рішення про вилучення такої землі та зміну її цільового призначення може ухвалювати тільки Верховна Рада за поданням Кабінету міністрів.

      Проте посадовці академії аграрних наук у змові зі службовцями Держземагентства в Київській області самотужки дали згоду на припинення права постійного користування земельними ділянкам академії аграрних наук. Все відбулося без погодження з урядом і без згоди парламенту.

      Дивіться відео про розкрадання землі у Гатному під Києвом:

      Після цього землі перейшли у власність наперед визначених людей. Серед цих осіб – не тільки підозрювані та близькі до них люди, а й працівники СБУ, посадовці академії аграрних наук, Міністерства аграрної політики та інших органів влади. Загалом ці особи отримали 144 ділянки. На 138 ділянок вже оформили права власності.

      Зараз ці 144 ділянки заарештовані. Правоохоронці встановлюють інших причетних до злочину, триває погодження повідомлень про підозру зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою.

       

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      Теги: Новини України Новини нерухомості України Новини нерухомості Корупція НАБУ Розслідування Ринок землі СБУ Новини Києва
      Джерело: 24 канал
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