За серпень Україна наростила видобуток газу: відомі цифри

За підсумками трьох тижнів серпня Україна збільшила видобуток газу на 2,6%.

Про це свідчать дані Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, передає УНН.

Читайте також: За 5 років Україна майже на третину скоротила споживання газу

За інформацією Міненерговугілля, видобуток газу за 25 днів серпня 2018 року збільшився порівняно із відповідним періодом минулого року на 36,4 мільйонів кубічних метрів або на 2,6%.

Варто зазначити, що в підземних сховищах України обсяг газу станом на 25 серпня збільшився до 14,296 мільярдів кубічних метрів, Українські підземні сховища газу заповнені на 46%.

Нагадаємо, у четвер, 23 серпня 2018 року, було як 1000 днів протягом яких Україна не закуповувала газ напряму у Росії.