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За серпень Україна наростила видобуток газу: відомі цифри

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За серпень Україна збільшила видобуток газу на 2,6 %
За серпень Україна збільшила видобуток газу на 2,6 % / Фото з відкритих джерел

За підсумками трьох тижнів серпня Україна збільшила видобуток газу на 2,6%.

Про це свідчать дані Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, передає УНН.

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За інформацією Міненерговугілля, видобуток газу за 25 днів серпня 2018 року збільшився порівняно із відповідним періодом минулого року на 36,4 мільйонів кубічних метрів або на 2,6%.

Варто зазначити, що в підземних сховищах України обсяг газу станом на 25 серпня збільшився до 14,296 мільярдів кубічних метрів, Українські підземні сховища газу заповнені на 46%.

Нагадаємо, у четвер, 23 серпня 2018 року, було як 1000 днів протягом яких Україна не закуповувала газ напряму у Росії.

Теги: Новини України Міністерство енергетики Газовий конфлікт Нафтогаз
Джерело: 24 Канал
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