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      За серпень-жовтень 2019 року податкові перевірки торкнулися лише 0,2% малого бізнесу, – ДПС

      22 Читать новость на русском
      Сергій Верланов

      За серпень-жовтень 2019 року ДПС провела лише 2,7 тисяч позапланових перевірок, тоді, як за аналогічний період минулого року - 3,8 тисяч.

      Також за цей же період податкова здійснила 1,1 тисяч планових перевірок, що на 200 менше, ніж у серпні-жовтні 2018 року.

      Про це інформує Державна податкова служба України на своїй офіційній сторінці у Facebook.

      "Кількість позапланових перевірок за період роботи ДПС, серпень-жовтень цього року до серпня-жовтня минулого року, скоротилася на третину. Донарахування за наслідками перевірок зросли майже вдвічі", прокоментував результати аудитів голова ДПС Сергій Верланов.

      За його словами, суха статистика свідчить, що курс на скорочення перевірок і зменшення тиску на бізнес, обраний оновленою ДПС, уже дає результат.

      Ми посилили аналітичну роботу, удосконалили систему відбору платників податків для перевірок. Тобто з перевіркою приходимо лише тоді, коли є всі підстави вважати, що підприємство намагається ухилитися від сплати податків,
      – підкреслив Сергій Верланов.

      Згідно зі свіжими даними від ДПС, з серпня по жовтень цього року планові та позапланові перевірки торкнулися 5,9% суб’єктів великого бізнесу, 0,9% середнього бізнесу і лише 0,2% малого.

      Нагадаємо, у "Київстарі" відзначили позитивні зміни у підході до податкових перевірок.

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      Теги: Податки Державна податкова служба Бізнес
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