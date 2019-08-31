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      За що? – Зеленський розповів, як ставиться до критики в соцмережах та хто веде його сторінку

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      Зеленський відповів на запитання журналістів
      Зеленський відповів на запитання журналістів / president.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський відповів на запитання щодо ставлення до коментарів у свій бік у соцмережах, а також до уваги публіки у бік першої леді – Олени Зеленської.

      Якими б не були коментарі щодо роботи Зеленського як президента на його сторінках у соцмережах, видаляти ці сторінки Володимир Зеленський не збирається. Про це глава держави розповів ТСН.

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      Утім, усі коментарі президент читає і реагує на них гостро, а на негативні коментарі реагує "погано, дуже погано".

      Я ж така людина, що – я ж цього не робив, я дійсно працюю, я дійсно хочу, щоб ми перемогли у всіх справах і у війні, і щоб все було добре в Україні. За що? 
      – сказав Зеленський. 

      Президент також наголосив, що всі коментарі від імені Зеленського у Facebook пише особисто Зеленський: "Я сам особисто все роблю". 

      Зеленський
      Володимир та Олена Зеленські / Фото instagram.com/olenazelenska_official

      Щодо уваги користувачів соціальних мереж до першої леді Олени Зеленської президент відповів так: "Їй складно, бо вона дуже відповідальна. Навіть відповідальніша за мене, тому що вона кожну деталь розбирає".

      Їй дискомфортно, вона не любить, коли про неї говорять – навіть коли добре говорять. Вона не любить стільки уваги. Та я раджусь з нею, кажу відверто, по дуже складних питаннях – бо в неї дуже твереза думка. Кожній людині потрібні люди, які кажуть правду,
      – наголосив Зеленський.

      Усі новини про Володимира Зеленського та Олену Зеленську – у матеріалах 24 каналу.

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      Теги: Володимир Зеленський Новини України Новини політики ЗМІ Олена Зеленська
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