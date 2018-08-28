За що друзі Порошенка отримують мільйонні дотації: деталі у цифрах

У ВР намагаються пропхати закон щодо сонячної енергії. Наче все чудово – це треба підтримувати. І от дружина Авакова вклала 35 мільйонів гривень у цей бізнес. І дивним чином у ВР зареєстрований законопроект, який забороняє зниження закупівельних цін державою до 2020 року. У Європі вартість мегават в годину – 8,5 євроцентів. В Україні – 15. Та сприяння обраним у нас не поодиноке.

187 мільйонів – таку суму дотацій отримала вінницька птахофабрика, яка належить Юрію Костюку. Читайте також: Скільки депутатів відпочивають за державний кошт: приголомшливі дані Кошти колишньому заступнику голови адміністрації президента надані на часткове відшкодування вартості будівництва тваринницьких ферм.

Птахофабрика належить Юрію Костюку Ще 22 мільйони гривень отримало підприємство "Аграрна компанія 2004", яке належить нардепу від "Волі народу" Сергію Лабазюку.

"Аграрна компанія 2004", яке належить нардепу від "Волі народу" Сергію Лабазюку Загалом на цю програму в бюджеті закладено 2,3 мільярда гривень.

Скільки на цю програму закладено в бюджеті У 2017 році підприємства Костюка (холдингу МХП) отримали скандальну суму дотацій — 1,4 мільярди гривень. А це 35 % коштів, які держава виділила на підтримку аграрної галузі.

Це 35 % коштів, які держава виділила на підтримку аграрної галузі Повний випуск програми "Вєсті.UA" дивіться тут.