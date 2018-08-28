За що розшукують Тітушка: заява поліції

Вадим Тітушко, оголошений в розшук, підозрюється у скоєнні розбійного нападу на приватний будинок у селі Рожни на Київщині та інших злочинах.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на слова речника Нацполіції Ярослава Тракало.

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У липні в один з будинків села Рожни Броварського району Київської області проникла група осіб у чорних масках та спортивній чорній формі зі зброєю. Зв’язавши власників будинку, вони викрали гроші, після чого покинули місце злочину на автівці господаря. У скоєнні цього злочину підозрюються кілька осіб, серед яких і запитуваний вами громадянин Тітушко,

– заявив Тракало.

Він зазначив, що поліція також перевіряє цих осіб на причетність до інших розбійних нападів на приватні домоволодіння на Київщини.

"За даним фактом розпочато кримінальні провадження за ч. 3 187 (розбійний напад) та ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) ККУ", – сказав Тракало.

Він додав, що один з підозрюваних у розбійному нападі уже затриманий.

"Ще двоє з учорашнього дня оголошені в розшук. Є рішення Броварського суду про їх затримання і доставку до суду для обрання міри запобіжного заходу", – розповів Тракало.