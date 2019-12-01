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      СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ, ЗАГИНУЛА ДИТИНА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      За що штрафують водіїв у Києві та скандальна історія в родині священника – відео тижня

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      Відео тижня / 24 канал

      24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

      Поліція Києва почала активно штрафувати водіїв-порушників

      Поліцейські Києва серйозно взялися за порушників, які їздять смугою для громадського транспорту. Поліція патрулює вулиці столиці ледь не щодня.  За словами поліцейських, попри заборону багато водіїв порушують правила.

      Намагаючись проїхати швидше, керманичі найчастіше їдуть за громадським транспортом. Коли бачать поліцейських, намагаються сховатися і влізти в другий ряд. Порушників вистачає. Власники приватних авто виправдовуються, що смугою громадського транспорту об'їздять затори, у яких Київ стоїть постійно.

      Дивіться відео: яка сума штрафів загрожує водіям-порушникам

      Священника звинувачують у домашньому насильстві

      На Тернопільщині розгорівся сімейний скандал у родині православного отця. Священника звинувачують у пиятиці, залежності від азартних ігор та сімейному терорі. 

      Жінка розповіла, що кілька днів тому її чоловік, отець Володимир, о третій ночі прийшов у спальню і почав її лупцювати. Вона розповіла, що дивом вирвалася з квартири, і роздягнута та боса побігла викликати поліцію.

      Дивіться відео: що ще відомо про скандальну історію

      Тисячі військових пройшлись центром Тернополя

      До Тернополя після року служби у повному складі прибули бійці 44-ї окремої артилерійської бригади. Майже 2 тисячі військових пройшлися центром міста з "Маршем мужності".  Під час заходу понад сотню військових відзначили державними нагородами

      Дивіться вражаюче відео ходи військових

      У Тернополі повінчались волонтерка та офіцер ЗСУ

      Прямісінько у військовій частині в Тернополі вирішили побратись офіцер Збройних сил України та волонтерка. Вінчав закоханих армійський капелан, а першим молодят вітав командир бригади та знімальна група 24 каналу.

      Для артилерійської бригади у Тернополі – це був особливий день. Біля штабу частини в бригадній каплиці було вінчання. Обітниці вічного кохання дали капітан Сергій та волонтерка Тетяна. Першим молодят привітав командир

      Дивіться відео: романтична історія волонтерки та військового

      Що відомо про домашнє насильство серед чоловіків

      За даними Міністерства соціальної політики щороку в Україні від домашнього насильства страждає близько 100 тисяч людей. Серед них 10 тисяч – це чоловіки.

      В сучасному українському суспільстві висвітлюється тільки проблема насильства над жінками. Про те, що чоловіки теж можуть зазнавати насилля в сім'ї, говорити не прийнято.

      Дивіться відео: якого насильства найчастіше зазнають чоловіки

       

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      Автор: Марія Лелека
      Теги: Новини України Новини Києва Авто Дороги Штрафи Поліція Тернопіль Війна на Донбасі
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