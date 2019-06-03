За що та де сьогодні живе Саакашвілі та як політик давав собі раду поза Україною

Нинішні свої статки Міхеїл Саакашвілі оцінює лише у 150 тисяч доларів. Живе він у одноповерховому будинку під Києвом (село Лісники), який належить його матері. За словами екс-чиновника, за 25 років у політиці нічого суттєвого не заробив, однак має ще симпатичний будинок площею 75 квадратних метрів у Грузії. Для комфортного життя, переконує політик, йому вистачить від 4 до 10 тисяч доларів.

Як зізнався Саакашвілі у коментарі ТСН, йому більше ніж один поверх і не потрібно, оскільки "все вміщується на одному – велика кімната, дві маленькі спальні та ванна кімната, але не вистачає лише альтанки".

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За його словами, почала його родина будувати цей будинок десь 2,5 роки тому, коли купила ділянку площею 550 квадратних метрів за 25-30 тисяч доларів. Щоправда, будівництво ще досі є незакінченим – наразі готово лише 120 квадратних метрів.

"Так, мама – власник і ректор найбільшого університету в Грузії. І вона цим займається 25 років. Коли ми закінчили цей дім будувати, сюди прийшов кіт і вирішив, що це його дім. І вчора він був дуже незадоволеним, тому що з’явився я та зайшов у його дім без дозволу. Було дуже незадоволене обличчя. Бо зараз його дім окупують якісь там грузини", – додає іронічно Саакашвілі.

Колишній очільник Одеської ОДА стверджує, що за 25 років у політиці нічого не заробив, і цей будинок – найкраще, що він побудував. Крім того, Саакашвілі спростував інформацію, що володіє двома квартирами в США – у Брукліні та Маямі, і що їх зареєстровано також на його маму.

В США вже майже 40 років мешкає мій дядько, брат мами. І він був головою Департаменту ООН, у нього була зарплата, якої у мене ніколи не буде, – 450 тисяч доларів у рік. Але у нього є своя квартира, і у кузена теж є квартира. Моя мама ніколи не жила у цих квартирах, але я колись там зупинявся. І коли я закінчив президенство, дійсно жив у Брукліні. Він дав мені цю квартиру на два місяці. Потім я поїхав. А в Маямі я був двічі,

– зазначив він.

Саакашвілі каже, що загалом у США не має жодної нерухомості, але хотів би мати.

"У Грузії була цікава історія. Коли Росія оголосила ембарго, мені треба було рятувати виноробство. Купив півгектара виноградника та заплатив 5 тисяч доларів – місячна зарплата президента. Потім ми розвинули регіон – каналізація, готелі, туристична зона. Згодом я сказав, я хочу ще півгектара, вони сказали, 30 тисяч доларів. А після президенства сказав, що хочу ще гектар. Вони сказали, 100 тисяч доларів. Я кажу, як? А вони кажуть, це ж біля нерухомості президента", – констатував політик.

Саакашвілі зауважив, що цей дім є дуже симпатичним і має він площу у 75 квадратних метрів. За ним він дуже сумує, зокрема, й через те, що там у підвалі залишилися винні глечики та інструменти для чачі (грузинський міцний алкогольний напій, виноградний бренді – 24 канал).

Щодо того часу, коли його видворили з України, колишній український чиновник жив у батьків його дружини в Нідерландах, плюс знімав квартиру в Амстердамі – "три кімнати та дворик".

"Коли мене вивезли до Нідерландів і Польщі, на третій день приїхали активісти з Закарпаття – привезли кілограми сала та ящики міцної горілки, самогону, і все нелегально провезли", – констатував Саакашвілі.

Сьогодні його статки, переконує він, можна оцінити у 150 тисяч доларів, але це не враховуючи квартиру дружини та будинок під Києвом, оскільки "дім робили друзі та помічники". Не відмовляє екс-посадовець собі й у брендовому одязі – до прикладу, журналістів зустрів у мештах Prada та окулярях Balenciaga.

"Для комфортного життя мені потрібно чотири тисячі доларів для Голландії та щонайменше 10 тисяч – для Нью-Йорку. Коли мене призначили в Одесу, можна було багато заробляти, бо кожен місяць одеська митниця тільки 5 мільйонів відправляла до Києва. "7 кілометр" (великий речовий ринок біля Одеси – 24 канал). І були моменти, коли була спокуса. І я ще раз відкрив собі, що я просто не можу", – розповів політик.

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Діти Саакашвілі, зі свого боку, сьогодні перебувають поза межами України.

Один закінчив коледж у Філадельфії, працює журналістом. Мешкає у півпідвалі, в 22 роки одружився з американкою. Вони – щасливі. Їм багато не потрібно. А молодший навчається в Грузії, йому – 13 і в нього є YouTube-канал, який заробляє 200 доларів у місяць. У мене теж є YouTube-канал, але я на ньому нічого не заробив. Тільки витрачаю,

– підсумував третій грузинський президент.

У 2018 році Саакашвілі розповідав, що живе у Нідерландах здебільшого за гонорари, які виплачують йому за лекції місцеві університети, зокрема Академія спікерів. За його словами, ці гроші перевищують його річний дохід на посаді голови Одеської ОДА.

Водночас він зазначив, що особливо не шикує: купує продукти у місцевому супермаркеті, ходить до спортивної зали та пересувається містом на велосипеді. Також політик розповів, що комунальні послуги в Амстердамі йому коштували 300-350 євро у місяць, а з прибиранням ця сума доходила навіть до 400 євро.

Як Саакашвілі повернули громадянство і що він робитиме в Україні

28 травня Зеленський вніс зміни до указу, який ще у 2017 році підписував п’ятий український гарант Петро Порошенко. Відповідно до цих змін, колишньому очільнику Одеської ОДА Міхеїлу Саакашвалі повернуто українське громадянство.

Саакашвілі емоційно відреагував на цю новину та пообіцяв всіляко підтримувати Зеленського. Також політик додав, що в Україні та взагалі скрізь планує надалі боротися із корупцією, несправедливістю та олігархами.

Проте, він не може брати участь у дострокових парламентських виборах у липні 2019 року, адже не проживає в Україні протягом останніх 5 років.