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За що українці платитимуть у лікарнях

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За що українці платитимуть у лікарнях
За що українці платитимуть у лікарнях / ochin.org

Починаючи з 2018 року в Україні офіційно почала діяти медична реформа, яка передбачає платні послуги в лікарнях.

Тарифи на платні послуги сформують тільки наступного року, пише "Обозрєватель".

"З 1 січня 2020-го реалізація державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій здійснюється для всіх видів медичної допомоги", – йдеться у тексті закону "Про гарантії медичного обслуговування".

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У 2019 році платна медицина в Україні може з'явиться частково, а вже з 2020-го року тарифи, затверджені чиновниками, набудуть чинності на всі медичні послуги.

Згідно із законом, за найпоширеніші медпослуги платитиме держава, а решту українцям доведеться платити самотужки або ж за допомогою медичної страховки.

У 2018 році медична реформа зачепила наразі медиків – педіатрів, терапевтів і сімейних лікарів. На кожного дорослого хворого вони можуть отримати від держави 370 гривень у рік. Тож – чим більше пацієнтів, тим вищою буде зарплата.

У профільному комітеті Верховної Ради вже з'явилися передбачувані розцінки: вимірювання тиску обійдеться у майже 28 гривень. Лікування відкритої рани пальця може обійтися у більш, ніж 70 гривень.

А от пологи і спостереження за вагітністю будуть безкоштовними для пацієнта після введення медичної реформи в Україні.

Держава покриє на 100% вартість цих послуг. Медична реформа не передбачає введення оплати за пологи від породіль,
– наголосили у МОЗ.

Теги: Новини України Гроші Здоров'я Медична реформа Міністерство охорони здоров’я
Джерело: 24 Канал
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