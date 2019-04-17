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      За скільки часу буде відновлено Собор Паризької Богоматері

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      За скільки часу буде відновлено Собор Паризької Богоматері
      За скільки часу буде відновлено Собор Паризької Богоматері / Фото з відкритих джерел

      Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що відновити після пожежі собор Нотр-Дам можна впродовж п'яти років.

      Макрон сказав, що після рестраврації Нотр-Дам буде виглядати ще краще, пише Le Figaro.

      Читайте також: Пожежа в Нотр-Дамі: названо ймовірну причину

      Президент Франції нагадав, що за свою історію французи побудували багато міст, портів та церков. З них – багато згоріли та були знищені.

      Щоразу ми їх перебудовували. Пожежа в Нотр-Дамі нагадує нам, що наша історія ніколи не зупиняється,
      – сказав Макрон.

      Він додав, що у Франції завжди будуть проблеми, які потрібно подолати. "Те, що ми вважаємо незламним, також може бути зруйнованим", – сказав він.

      Про те, які світові пам'ятки архітектури втратив світ через пожежі – читайте тут.
      Про цікаві факти про Собор Паризької Богоматері – читайте тут.
      Про те, як виглядає Нотр-Дам після пожежі – читайте тут.

      Щоб врятувати пам'ятку світової культури собор Notre Dame de Paris, який сильно постраждав від масштабної пожежі, вже зібрали понад 700 мільйонів євро. Кошти продовжують збирати і надалі. 

      Що відомо про трагічну пожежу в Парижі

      Ввечері, 15 квітня, спалахнула пожежа у всесвітньо відомому Соборі Нотр-Дам. Пожежники переконують, що пожежа може бути потенційно пов'язаною з ремонтом будівлі. За їхніми словами, зайнялося горище будівлі.

      Очевидці переконують, що загорілися дерев'яні частини риштування. На місці працювали кілька бригад пожежників. Робота ускладнювалася тим, що вогонь охопив частину Собору, розташовану на значній висоті.

      Пожежа в Соборі Паризької Богоматері: дивіться відео 24 каналу

      пожежі собор паризької богоматері архітектура
      Наймасштабніші пожежі культових споруд: інфографіка

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      Теги: Пожежа в Нотр-Дамі Новини Франції Надзвичайні ситуації Пожежа Еммануель Макрон
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