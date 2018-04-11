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МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ ВІЙНА У СИРІЇ АЛЖИР

За скільки часу українська армія може "зачистити" Донбас від окупантів: заява Турчинова

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Війна на Донбасі
Війна на Донбасі / Фото із відкритих джерел

Якщо б українській армії зараз довелося вступити в повноцінний збройний конфлікт з окупаційними військами на Донбасі, то українці вибили б ворогів. Однак у цій ситуації є ще одна небезпека.

За словами секретаря РНБО Олександра Турчинова, на окупованому Донбасі Україні протистоять два армійські корпуси і кілька батальйонно-тактичних груп, підлеглих 8-й армії Південного військового округу РФ. Про це він розповів в інтерв’ю "Гордону".

"Якщо говорити відверто, то окупаційні підрозділи, що перебувають там зараз, можуть бути розбиті нашими Збройними силами протягом кількох тижнів", – переконаний Олександр Турчинов.

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Однак є проблема в тому, що у випадку повномасштабних бойових дій, президент РФ Володимир Путін може направити додаткові дивізії на підмогу окупантам.

"Фактично у нас війна йде не з якимись фейковими "ДНР/ЛНР", а з Російською Федерацією. Саме її збройні сили протистоять нам і на сході, й у Криму", – підсумував секретар РНБО.

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Олександр Турчинов
Джерело: 24 Канал
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