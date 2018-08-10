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За скільки "Динамо" купило форварда Супрягу

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Владислав супряга став гравцем "Динамо"
Владислав супряга став гравцем "Динамо"

Київське "Динамо" офіційно повідомило, що купило гравця юнацької збірної України Владислава Супрягу. Контракт нападника з київським клубом розраховано на 5 років.

Однак в "Динамо" не називають суму, за яку вони підписали 18-літнього гравця. Однак за даними Tribuna.com, кияни заплатили за футболіста 6 мільйонів євро. Окрім того, у випадку наступної продажі Супряги, СК "Дніпро-1" отримає 50% від суми трансферу. 

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Також дніпровський клуб може отримати бонуси за вдалий виступ Супряги за "Динамо".

Варто додати, що за даними ЗМІ, українцем цікавилися і закордонні клуби, у тому числі голландський "Аякс", німецький "РБ Ляйпціг" та англійський "Манчестер сіті", де вже виступає ще один українець Олександр Зінченко. Останній, до речі, відмовився покидати команду, попри те, що клуб домовився про його трансфер за 16 мільйонів фунтів.

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Теги: Новини спорту Футбол Динамо
Джерело: 24 Канал
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