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За скільки "купують" свій округ мажоритарники: інформація з кулуарів

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Про скасування депутатської недоторканості говорять чи не усі кандидати до Верховної Ради під час виборів, а опісля свого потрапляння у парламент – наче забувають про це. У питання реформування виборчого законодавства України може бути подібна доля.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповіла журналістка Анна Калюжна.

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За її словами, словами "нема суспільного запиту"  політики з фракції БПП, та і не тільки, пояснюють, чому питання зміни виборчого законодавства розглядається так довго. І тут варто зазначити, що фракція БПП на третину складається якраз із мажоритарників. 

Мажоритарники – це люди, які мають змогу за три чи чотири мільйони доларів, як говорять депутати між собою, "купити" округ. І таким чином 100% проходять у парламент,
– підкреслила Калюжна.

І додала: те, що голосування у ВР продаються – не таємниця, тож мажоритарник, якщо пройде у парламент, зможе за короткий час відбити витрачені кошти.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні все частіше говорять про скасування мажоритарної системи – тобто виборів кандидата в конкретному районі чи місті. Адже, як виявилось, виборці своїх депутатів на округах навіть не знають.

Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Мажоритарні вибори
Джерело: 24 канал
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