За скільки Путін віддав російському олігарху найкращий санаторій Криму
У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи" – кримські санаторії віддають за безцінь кремлівським олігархам. Спочатку російська влада націоналізувала всі українські санаторії, а тепер розпродає їх наближеним до Путіна бізнесменам. До прикладу, у листопаді 2018 року один із найвідоміших курортів "Лівадія" дістався Костянтину Малофєєву.
Також у випуску:
Зеленський чи Порошенко: кого підтримують в анексованому Криму.
Як Росія святкувала річницю анексії Криму.
Чому ФСБ обирають четвер для затримання кримських татар.
Ведучий:
Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.
Джерело: 24 канал
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