За скільки Путін віддав російському олігарху найкращий санаторій Криму

У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 каналу від "Радіо Свободи" – кримські санаторії віддають за безцінь кремлівським олігархам. Спочатку російська влада націоналізувала всі українські санаторії, а тепер розпродає їх наближеним до Путіна бізнесменам. До прикладу, у листопаді 2018 року один із найвідоміших курортів "Лівадія" дістався Костянтину Малофєєву.

Також у випуску: Зеленський чи Порошенко: кого підтримують в анексованому Криму. Як Росія святкувала річницю анексії Криму. Чому ФСБ обирають четвер для затримання кримських татар. Ведучий: Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.

Джерело: 24 канал