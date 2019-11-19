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      За справу ексглави Запорізької ОДА Бриля візьметься Антикорупційний суд: у чому його підозрюють

      650 Читать новость на русском
      Костянтин Бриль / tv5.zp.ua

      Вищий антикорупційний суд розгляне обвинувальний акт проти колишнього голови Запорізької ОДА Костянтина Бриля. Його підозрюють у декларуванні недостовірної інформації.

      9 липня детективи НАБУ за погодженням з прокурорами САП повідомили колишньому голові про вчинення злочину за ст. 366-1 Кримінального кодексу. Про це повідомила пресслужба САП.

      До теми: НАБУ завершило розслідування проти ексголови Запорізької ОДА

      Відзначимо, що його не арештовували. Суд призначив запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

      У чому підозрюють Костянтина Бриля

      Слідство встановило, що ексчиновник в електронних деклараціях за 2016 і 2017 роки не задекларував доходи на суму в понад 43 мільйони гривень, а декларацію 2015 роки взагалі не подав. Серед незадекларованого у 2016-2017 роках майна – нерухомість, автомобілі, доходи, корпоративні права.

      Бриль не вказав у декларації право користування п'ятьма люксовими автівками Mercedes-Benz G 63 AMG, Mercedes-Benz SLK 200, Mercedes-Benz S 500, Mercedes-Benz Viano і Range Rover.

      Костянтин Бриль з вересня 2015 року працював першим заступником голови ОДА, а в останні місяці виконував обов'язки голови у зв'язку з відставкою Григорія Самардака.

      22 квітня 2016 року п'ятий президент Петро Порошенко призначив його головою Запорізької ОДА. Він був звільнений 11 червня 2019 року президентом Володимиром Зеленським.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики НАБУ САП Новини Запоріжжя е-декларування
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