За справу ексглави Запорізької ОДА Бриля візьметься Антикорупційний суд: у чому його підозрюють

Вищий антикорупційний суд розгляне обвинувальний акт проти колишнього голови Запорізької ОДА Костянтина Бриля. Його підозрюють у декларуванні недостовірної інформації.

9 липня детективи НАБУ за погодженням з прокурорами САП повідомили колишньому голові про вчинення злочину за ст. 366-1 Кримінального кодексу. Про це повідомила пресслужба САП.

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Відзначимо, що його не арештовували. Суд призначив запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

У чому підозрюють Костянтина Бриля

Слідство встановило, що ексчиновник в електронних деклараціях за 2016 і 2017 роки не задекларував доходи на суму в понад 43 мільйони гривень, а декларацію 2015 роки взагалі не подав. Серед незадекларованого у 2016-2017 роках майна – нерухомість, автомобілі, доходи, корпоративні права.

Бриль не вказав у декларації право користування п'ятьма люксовими автівками Mercedes-Benz G 63 AMG, Mercedes-Benz SLK 200, Mercedes-Benz S 500, Mercedes-Benz Viano і Range Rover.

Костянтин Бриль з вересня 2015 року працював першим заступником голови ОДА, а в останні місяці виконував обов'язки голови у зв'язку з відставкою Григорія Самардака.

22 квітня 2016 року п'ятий президент Петро Порошенко призначив його головою Запорізької ОДА. Він був звільнений 11 червня 2019 року президентом Володимиром Зеленським.