За сценарієм? – фіналістка шоу "Холостяк" Галина зізналась, як насправді знімали шоу

Після завершення "Холостяка" фіналістка проекту Галина залюбки коментує зйомки в шоу та відповідає на всі каверзні питання. Зокрема, чи сюжет проекту є спланованим та проплаченим.

У перший день літа Рожден Анусі зробив загадковий допис, в якому сповістив, що "Холостяк знов вибрав за сценарієм". Такий коментар викликав чималий резонанс в мережі і здивовані люди вбачали у словах співака натяк на попереднє планування проекту. На таку заяву миттєво відреагувала Галина, яка зізналась, як насправді відбувались зйомки "Холостяка".

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Галина _____ #холостяк8#холостякстб#холостякУкраина#холостякУкраїна#holostyakstb#Holostyak#bachelor#bachelor8 Допис, поширений Холостяк СТБ (@holostyakstb) 25 Тра 2018 р. о 12:47 PDT

За словами Галини Присташ, всі події відбуваються спонтанно, як в реаліті-шоу. В іншому випадку, якби від початку організатори знали б сюжет, дівчина не погодилась на участь у шоу.

Це реаліті-шоу, в якому є велика редакторська робота та відеомонтаж. Це не зйомки кінофільму, де всі актори, які входять в роль з завченими фразами та діями по сценарію! Тому прикриватись словом "сценарій" – смішно! А якщо б мені показали ще з самого початку мою історію, і попередили, що я повинна поступати тільки так і не інакше, то я б в житті не погодилась на це! Адже збоку це так "не ідеально",

– розповіла Галина.

Самі зйомки відбувались в реальному часі. Упродовж тижня оператори знімали все, що відбувається з героями проекту. Після цього за справу бралися режисери, які монтували фрагменти у логічний ланцюг. При цьому спілкування відбулось виключно на камеру.

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"Це не один день, як багато хто думає. Щодо монтажу, то тут без нього не обійтись, адже ефірний час, який ви бачите щоп’ятниці – це всього лиш 100 хвилин, відтак багато чого залишається за кадром. Все спілкування та відносини з Холостяком в проекті – тільки на камеру! Ми не бачимось без них та не "спимо" разом після щоденних зйомок", – зазначила Галина.

Допис, поширений Холостяк СТБ (@holostyakstb) 25 Тра 2018 р. о 10:15 PDT

Окрім цього, фіналістка шоу розвінчала міф про проплаченість проекту. За словами Галини, ніхто не вносив якісь суми за її участь у "Холостяку". А чутки у мережі про те, що це зробив батько – безпідставні. Дівчина запевнила, що її рідні навпаки заплатили б, щоб вона не пройшла кастингу.

Нагадаємо, що 25 травня у фіналі проекту "Холостяк" Рожден Анусі з двох дівчат обрав одну. Своє рішення співак зробив на користь Іванни Гончарук. Водночас найемоційніша учасниця романтичного шоу Галина Присташ покинула Холостяка без обіймів на прощання. Перед тим, як сісти в авто, дівчина зазначила, що герої шоу не продовжують стосунків з обраницями, бо вибирають не тих.



Попри такий фінал "Холостяка" Галина все ж щаслива, що все саме так вийшло. Якби у неї була можливість пережити ці дні ще раз, фіналістка шоу нічого б не змінювала.