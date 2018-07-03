За титул "Міс Всесвіт" вперше побореться трансгендер: фото

26-річна модель-трансгендер Анхела Понсе представить Іспанію на конкурсі краси "Міс Всесвіт-2018".

Це буде перший такий випадок, оскільки трансгендерам дозволили брати участь у конкурсі в 2012-му році.

Читайте також: Кеті Холмс не вгадала з розміром декольте: фото

Анхела перемогла на конкурсі "Міс Всесвіт Іспанія". Вона уже брала участь у змаганні у 2015-му, але здобула перемогу з другої спроби, пишуть іспанські ЗМІ, зокрема El Español.

"Нести ім'я та кольори Іспанії перед Всесвітом – це моя велика мрія. Моя мета – стати голосом інклюзії, поваги та розмаїття не тільки ЛГБТ-спільноти, а й усього світу", – написала Анхела в Instagram.

Допис, поширений ANGELA PONCE (@angelaponceofficial) 2 Лип 2018 р. о 1:19 PDT

Дівчина завершала операції зі зміни статі у 2014-му році.

Допис, поширений ANGELA PONCE (@angelaponceofficial) 27 Чер 2018 р. о 11:24 PDT

Допис, поширений ANGELA PONCE (@angelaponceofficial) 1 Тра 2018 р. о 5:27 PDT