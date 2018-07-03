За титул "Міс Всесвіт" вперше побореться трансгендер: фото
26-річна модель-трансгендер Анхела Понсе представить Іспанію на конкурсі краси "Міс Всесвіт-2018".
Це буде перший такий випадок, оскільки трансгендерам дозволили брати участь у конкурсі в 2012-му році.
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Анхела перемогла на конкурсі "Міс Всесвіт Іспанія". Вона уже брала участь у змаганні у 2015-му, але здобула перемогу з другої спроби, пишуть іспанські ЗМІ, зокрема El Español.
"Нести ім'я та кольори Іспанії перед Всесвітом – це моя велика мрія. Моя мета – стати голосом інклюзії, поваги та розмаїття не тільки ЛГБТ-спільноти, а й усього світу", – написала Анхела в Instagram.
Дівчина завершала операції зі зміни статі у 2014-му році.
Джерело: 24 Канал
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