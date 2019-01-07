За тиждень до ЦВК прийшли 6 кандидатів у президенти: хто вони і які мають шанси

Для чинного Президента отримання Томосу – один з головних козирів у передбиворчій гонці. Петро Порошенко, щоправда, ще документів у ЦВК не подав. Хоча кампанія стартувала ще у переддень нового року. За тиждень після офіційного старту до Центрвиборчкому прийшли шестеро кандидатів.

Не встигли ще відчинитися двері ЦВК, як перший кандидат в президенти вже на порозі. Екс-міністр екології Ігор Шевченко приніс документи рівно о 9:00 ранку 31 грудня.

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"На жаль, сьогодні Конституція не виконується і я, як президент майбутній, готовий забепечити виконання Конституції і дійсно реформувати країну", – розповідає екс-міністр екології Ігор Шевченко. Ігоря Шевченка пов'язують із нардепом-утікачем Олександром Онищенком. Мовляв, у 2014 році Онищенко заплатив 10 мільйонів доларів, аби Шевченка, який не мав профільної освіти, призначили міністром екології за квотою Батьківщини.



Ігор Шевченко

Спробувати стати президентом вирішив і юрист з Броварів Володимир Ратуш. Про нього геть нічого не відомо. В політиці не був, як сам каже "з брудними грошима не пов'язаний". "Це – мета кожного здорового українця. Але якби обставини, можливо, життєві не у кожного дозволяють", – заявив юрист Володимир Ратуш. Пізніше ЦВК відмовила Ратушу у реєстрації кандидатом, бо той неправильно підготував пакет документів.



Володимир Ратуш

Після Нового року до ЦВК подався "БППшник" Сергій Каплін. Свою передвиборчу агітацію розпочав раніше. Обіцяє українцям знизити ціну на газ у чотири рази, навіть більше ніж Тимошенко.

Буде також велике число технічних кандидатів, тобто ті, які будуть працювати на полі противника. Каплін може бути таким,

– наголосив політичний експерт Тарас Семенюк.



Сергій Каплін

Четвертим офіційним кандидатом на президентське крісло став екс-голова СБУ Валентин Наливайченко. У 2015 Рада зі скандалом відправила його у відставку. Ймовірною причиною були різкі виступи проти прокуратури. Наливайченку також закидали зв'язки з олігархами Фірташем та Льовочкіним. Але, якщо очолить країну, обіцяє боротися зі свавіллям та корупцією у різних органах влади. "Корупцію можна і треба знищити, жорстко караючи, запустивши Антикорупційний суд і повернувши вкрадене, особливо з офшорів", – запевняє екс-голова СБУ Наливайченко.



Валентин Наливайченко

Працювати на Банковій хоче і колишній лідер "Аграрної партії" Віталій Скоцик.



Віталій Скоцик

До Різдва документи відніс мер Львова Андрій Садовий. Подався до ЦВК одразу після з'їзду партії, де його висунули кандидатом від "Самопомочі".

Це буде системна планомірна робота. Ми будемо кращих людей залучати до співпраці. Це буде мудрий і освічений міністр закордонних справ. Це буде фаховий міністр оборони. Це будуть люди, якими ми будемо гордитися,

– зазначив мер Львова Андрій Садовий.



Андрій Садовий

На відміну від інших кандидатів, які подали документи, Садовий має свою фракцію в парламенті. Хоча влада і намагалася зіпсувати його репутацію, влаштувавши штучну проблему з вивозом львівського сміття.

Кожному кандидату можна якусь історію пригадати. У нас немає ідеальних людей. Ці скандали будуть з'являтися. Тобто, я думаю, що наступні два-три місяці буде надзвичайно емоційна кампанія,

– підкреслив політичний експерт Тарас Семенюк.

Не приніс документи, але у новорічну ніч заявив про свої наміри балотуватися – комік Володимир Зеленський. Вийшов на каналі олігарха Коломойського замість чинного Президента.

Зеленський є прекрасний бізнесмен. Він склався як актор і як бізнесмен, чи складається він як політик, особливо, як президент, я маю сумніви великі,

–додав експерт Семенюк.



Володимир Зеленський

Серед всіх зареєстрованих натепер кандидатів шанси на другий тур має лише Андрій Садовий, вважає Семенюк.

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В ЦВК ще не зареєструвалися Петро Порошенко, Юлія Тимошенко та Анатолій Гриценко. Ймовірно, публічні заяви від них пролунають під кінець січня.





Головні дати президентської виборчої кампанії 2019: інфографіка