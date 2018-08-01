За тиждень на кір захворіли менше тисячі осіб, – МОЗ

Міністерство охорони здоров’я інформує, що за тиждень з 24 липня по 31 липня в Україні на кір захворіло 822 людини.

Про це йдеться на сайті відомства.

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З 822 хворих – 352 дорослих і 470 дітей.

Загалом з початку 2018 року на кір захворіли понад 27 тисяч осіб. Найбільше хворих на кір у Львівській, Закарпатській й та Івано-Франківській області.

З початку року від ускладнень кору померло 13 людей: дев’ятеро дітей і четверо дорослих.

Раніше повідомлялося про те, у Миколаївській області від кору померла 8-річна дитина.



Проте у Миколаївській обласній держадміністрації спростували інформацію, пояснюючи це тим, що дитина померла від сепсису та поліорганної недостатності на фоні хронічного захворювання.

Що таке кір?Це небезпечне і дуже заразне захворювання, ліків проти якого не існує, а ускладнення цієї хвороби можуть мати смертельні наслідки. Діти, які не отримали профілактичне щеплення, знаходяться у зоні ризику. Захистити від хвороби може тільки вакцинація.

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