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За тиждень на кір захворіли менше тисячі осіб, – МОЗ

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За тиждень на кір захворіли менше тисячі осіб
За тиждень на кір захворіли менше тисячі осіб / ydvn.net

Міністерство охорони здоров’я інформує, що за тиждень з 24 липня по 31 липня в Україні на кір захворіло 822 людини.

Про це йдеться на сайті відомства.

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З 822 хворих – 352 дорослих і 470 дітей. 

Загалом з початку 2018 року на кір захворіли понад 27 тисяч осіб. Найбільше хворих на кір у Львівській, Закарпатській й та Івано-Франківській області.

З початку року від ускладнень кору померло 13 людей: дев’ятеро дітей і четверо дорослих.

Раніше повідомлялося про те, у Миколаївській області від кору померла 8-річна дитина.

Проте у Миколаївській обласній держадміністрації спростували інформацію, пояснюючи це тим, що дитина померла від сепсису та поліорганної недостатності на фоні хронічного захворювання.

Що таке кір?Це небезпечне і дуже заразне захворювання, ліків проти якого не існує, а ускладнення цієї хвороби можуть мати смертельні наслідки. Діти, які не отримали профілактичне щеплення, знаходяться у зоні ризику. Захистити від хвороби може тільки вакцинація.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділіЗдоров'я.

Теги: Здоров'я Медицина Кір Міністерство охорони здоров’я
Джерело: 24 Канал
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