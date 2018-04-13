За три місяці ми не почули від Росії жодної серйозної відповіді, – Волкер про миротворців

Спецпредставник США щодо України Курт Волкер заявив, що Сполучені Штати вже три місяці не отримують відповіді від Росії щодо ідеї розмістити миротворців ООН на Донбасі.

Про це повідомляє "РИА Новости".

"Ми чекаємо, коли почуємо відповідь від Росії на основі обговорень, які ми вели в січні. Поки що за три місяці ми нічого не почули від Росії, жодної серйозної відповіді на цю концепцію і пропозиції", – сказав Волкер.

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За його словами, помічник президента Росії щодо питання врегулювання ситуації в Україні Владислав Сурков обіцяв відповісти США, коли буде готовий, але досі не відповів.

В цілому, за словами Волкера, місія ООН на Донбасі могла б забезпечити безпеку і підготувати реалізацію мінських угод.

"Сили під егідою ООН могли б забезпечити безпеку... створити умови для проведення місцевих виборів, підтримувати безпеку, поки реалізується спеціальний статус за українською конституцією і амністія", – сказав спецпредставник США.

Що таке миротворча місія? Це дії міжнародної спільноти задля запобігання виникненню міждержавних або внутрішніх конфліктів. Операції зі встановлення миру проводяться за обов'язкової згоди сторін конфлікту. У 2017 році Президент України Петро Порошенко висунув ідею введення миротворців на всю територію Донбасу. У відповідь на це президент Росії Володимир Путін висунув вимогу, що миротворці повинні перебувати на лінії розмежування "і ні на жодних інших територіях".