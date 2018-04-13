21:35
13 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
10°C
17°C 4°C
  • субота
    15°C 7°C
  • неділя
    20°C 8°C
  • понеділок
    20°C 9°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Алкогольна допомога в Сирію. Наскільки
Вєсті Кремля
21:40, 12 квітня
Вєсті.UA. Кличко змінює професію. Допомога від Нестора-Байкописця
Вєсті.UA
20:29, 12 квітня
Сепаратизм і геополітична гра: хто розгойдує ситуацію на Закарпатті
ЦРУ
09:15, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Вагітність і пологи
Згадати все
00:16, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

За три місяці ми не почули від Росії жодної серйозної відповіді, – Волкер про миротворців

145 Читать новость на русском
Курт Волкер заявив, що Росія вже три місяці не дає відповідь на ініціативу щодо введення на Донбас миротворців ООН
Курт Волкер заявив, що Росія вже три місяці не дає відповідь на ініціативу щодо введення на Донбас миротворців ООН / Фото з вільних мереж

Спецпредставник США щодо України Курт Волкер заявив, що Сполучені Штати вже три місяці не отримують відповіді від Росії щодо ідеї розмістити миротворців ООН на Донбасі.

Про це повідомляє "РИА Новости".

"Ми чекаємо, коли почуємо відповідь від Росії на основі обговорень, які ми вели в січні. Поки що за три місяці ми нічого не почули від Росії, жодної серйозної відповіді на цю концепцію і пропозиції", – сказав Волкер.

Читайте також: Миротворці – не "ескорт", як цього хоче Росія, – Порошенко

За його словами, помічник президента Росії щодо питання врегулювання ситуації в Україні Владислав Сурков обіцяв відповісти США, коли буде готовий, але досі не відповів.

В цілому, за словами Волкера, місія ООН на Донбасі могла б забезпечити безпеку і підготувати реалізацію мінських угод.

"Сили під егідою ООН могли б забезпечити безпеку... створити умови для проведення місцевих виборів, підтримувати безпеку, поки реалізується спеціальний статус за українською конституцією і амністія", – сказав спецпредставник США.

Що таке миротворча місія? Це дії міжнародної спільноти задля запобігання виникненню міждержавних або внутрішніх конфліктів. Операції зі встановлення миру проводяться за обов'язкової згоди сторін конфлікту. У 2017 році Президент України Петро Порошенко висунув ідею введення миротворців на всю територію Донбасу. У відповідь на це президент Росії Володимир Путін висунув вимогу, що миротворці повинні перебувати на лінії розмежування "і ні на жодних інших територіях".

Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Новини Росії ООН Миротворчий контингент Курт Волкер Новини США
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Война или фиктивность: к чему приведут взаимные угрозы Трампа и Путина
сьогодні, 21:00 Война или фиктивность: к чему приведут взаимные угрозы Трампа и Путина
379
Куди поїхати на травневі свята в 2018 році: 7 крутих ідей
сьогодні, 20:02 Куди поїхати на травневі свята в 2018 році: 7 крутих ідей
Настя Сукач 1385
Як Аваков завдає збитки державному бюджету
сьогодні, 19:00 Як Аваков завдає збитки державному бюджету
619
Кого будуть підтримувати українські олігархи на майбутніх президентських виборах
сьогодні, 18:00 Кого будуть підтримувати українські олігархи на майбутніх президентських виборах
1489
Про кілька реальностей на Донбасі та розстріл шкільного автобуса
сьогодні, 17:01 Про кілька реальностей на Донбасі та розстріл шкільного автобуса
Олексій Чибісов 1145
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук