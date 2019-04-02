За ціною квартири у Києві в Іспанії можна придбати ціле село: відома причина

В провінції Луго, що на північному заході Іспанії, агенції з нерухомості виставляють на продаж цілі населені пункти.

Такі незвичні пропозиції можна знайти на сайті місцевої агенції з нерухомості Aldeas Abandonadas, пише Bloomberg.

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Ціни на такі села стартують від 85 тисяч євро (приблизно 2,5 мільйони гривень). Порівняйте, якими були ціни на квартири у новобудовах Києва у березні 2019.

Чому в Іспанії продають села?

Причиною такої ситуації називають так звану "демографічну зиму" – молодь виїжджає з сільської місцевості до великих міст.

Чимало будинків залишаються буквально покинутими напризволяще.

У 2018-му ріелтори продали приблизно 40 таких іспанських селищ-привидів. Що цікаво, 90% з них придбали іноземці.

На фото видно, що в деяких будинках залишились покинутими меблі, сантехніка чи речі попередніх власників.

За підрахунками фахівців ринку нерухомості, на сьогодні в Іспанії нараховують близько 1500 сіл-привидів. Соціологи прогнозують, що найближчим часом їхня кількість зростатиме, адже в країні щороку знижується народжуваність.

Дивіться, як виглядають будинки у японській провінції, які роздають задарма.