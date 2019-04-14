В Одесі у активістів вимагають 13 мільйонів компенсації через суботник у Літньому театрі

Як закрити рота принциповим активістам? Винахідливі одеські підприємці віднайшли оригінальний – і головне – дієвий спосіб впливу на опонентів. Майже трирічне протистояння одеситів із нахабними забудовниками за право мати вільний простір для прогулянок містян в історичній частині міста продовжується. Пристрасті навколо Літнього театру в одеському горсаду не вщухають, а виходять на новий рівень.

Дуже відоме в Одесі спільне підприємство "Солінг" позивається у судах до місцевих 13 ативістів на 13 мільйонів гривень. Тобто на мільйон до кожного за нанесений йому збиток.

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І арешт на майно одного із них – Юрія Дяченка – в якості забеспечення позову від "Солінгу" вже наклав Суворовський суд Одеси. І це при тому, що, по суті, справа ще не розглядалася, лише у травні відбудеться підготовче засідання.



Заява щодо арешту майна

То що ж такого наробили одеські активісти, що збитки "Солінгу" сягнули таких фантастичних сум? От зараз я все в деталях розповім. І ви будете вражені нахабністю позивачів.

Літній театр в Одеському горсаду – це територія 40 соток зі сценою та допоміжними будівлями . Колись давно, ще за радянських часів, там справді проводились концерти, але в 1990 – 2000 роки він взагалі був закритою територією. Але ж такий ласий шмат землі у самому центрі Одеси не міг так просто стояти пусткою. На ті будівлі швидко знайшовся господар. Їх викупило в міста підприємство СП "Солінг", та вони стали приватною власністю.

Але кому потрібні ті руїни? Головна мета – земля. Але вона належить громаді! Звісно, розклад у підприємців був зовсім інший. І незабаром за так званою "туалетною" схемою так усі 40 соток навколо старих будівель "літнього театру" опинились в оренді "Солінгу" на цілих 49 років. "Туалетна схема" – це, грубо кажучи, коли в центрі міста підприємець приватизовує громадський туалет і автоматом бере у користування прилеглу землю. Звісно, без Одеських чиновників така схема не могла б бути реалізована, більше того уся ця історія проходила тишком-нишком.



Літній театр

Громадськість про це нічогісінько не знала, аж поки на поверхню в 2017 році не випливла інформація, що от на місці літнього театру, прямо посеред горсаду, от-от почнеться будівництво 8-поверхового ТРЦ. І це при тому, що навколо вже зведені і працюють три торгово-розважальних комплекси. Але ж забудовникам замало!

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Тоді у листопаді 2017 року активісти та громада вийшли на проест. Біля літнього театру відбулися жорстокі сутички. Тоді ворота до літнього театру знесли і з того часу його територія стала відкритою.

Відео: громада вийшла на протест

Будівництво 8-поверхввого ТРЦ зависло у повітрі. Одесити виступили з категоричною думкою – забудовувати місце відпочинку не можна. Тоді "Солінгівці" виступили з альтернативною пропозицією: вони пообіцяли, мовляв, від проекту 8-поверхового ТРЦ відмовляються, а візьмуться рекоструювати старі будівлі та оновлять Літній театр так, що одесити їм ще "дякую" скажуть.

От тільки такі благі наміри громада сприйняла зі скепсисом. Адже було очевидно: на оті золоті 40 соток у центрі Одеси у компанії, яку пов'язують з відомим одеським крутієм Галантерником, – свої далекоглядні плани. І турбота про одеситів – то лише прикриття.

І поки тривали дебати на офіційному рівні, активісти взялися упорядковувати територію літнього театру своїми силами. Вона була відкрита. Там постійно гуляли люди, а старі будівлі цікавили підлітків. Діти стрибали по них і могли понівечитись. Аварійність цих споруд була очевидною.

ВІдео: розвалини, де гуляли діти

Але ж у планах "Солінгу", ми памятаємо, була їхня реконструкція. У березні 2019 року одеський актив взявся за наведення порядку на території літнього театру. Старі прогнилі будівлі розібрали, на території посадили молоді дерева. І от тепер саме за це їх будуть судити.

В який спосіб оцінювали вартість руїн юристи СП "Солінг" – для мене лишається загадкою. Але ж у своїх 13 позовах до 13 активістів вони загалом мають намір стягнути 13 мільйонів матеріального збитку за розібрані руїни. Адже й справді – юридично оці старі будівлі були їхньою власністю, завдяки якій вдалося отримати в оренду 40 соток прилеглої території. Абсурдність усього дійства очевидна. Дивує позиція судді Суворовського суду Одеси, який так просто в якості забезпечення позову наклав арешт на квартиру одного із активістів – Юрія Дяченка.

А чи реальний збиток? Суд у цьому розбиратиметься пізніше! По решті позовів – поки що таких рішень не ухвалювалося. Але ж це – насправді прецедент. До речі, схоже, що забудовнику не йметься почати оту реконструкцію. Після ініціювання низки позовів проти активістів в ніч з 11 на 12 квітня на територію літнього театру зайшли невідомі люди та почали підготовку до будівельних робіт.

За словами ативістів, поки що висаджені ними садженці стоять, але чи надовго? Таке собі дежавю. В Одесі це проходили не вперше. На спірному будмайданчику з'являються тітушки – а це означає, що громаді збираються давати відсіч.

А ще мене наводить на певні думки ота швидкість та завзятість, з якою "Солінг" раптом вирішив реконструювати "Літній". Схоже, що спочатку через суд виріщили залякати активістів. Показово арештували майно одного із них – для решти урок. Уночі завели тітушок на територію.

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Хіба благоутрій міста, коли все всіх все влаштовує робиться у такий спосіб? Отака турбота про одеситів в класичному одеському стилі.