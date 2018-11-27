"За вами стоїть вся Україна": командувач ВМС Воронченко звернувся до захоплених у Азові моряків

Українським морякам, яких Росія зухвало обстріляла та потім захопила в Азовському морі, через адвокатів передають лист, який написав командувач ВМС Ігор Воронченко.

Про це написав журналіст Антон Наумлюк на своїй сторінці у Facebook.

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Також він виклав скріншот відповідного листа.

Подаємо повністю текст звернення Воронченка до українських моряків:

"Побратими!

Я розумію, як вам зараз важко. Всі військові моряки ВМС з розумінням ставляться до так званих свідчень, які від вас зараз намагаються отримати. Адже методи роботи спецслужб РФ ні для кого не є секретом. Я сам пройшов через це у 2014 році та добре знаю, як це бути в полоні та що стоїть за сказаними вами словами під час допиту.

Найважливіше моє завдання зараз – повернути вас додому. Україна докладає всіх можливих зусиль для звільнення вас з полону, зокрема із залученням світової громадськості. Для вашого звільнення працює Адміністрація Президента України, Міністерство закордонних справ, Міністерство з питань тимчасово-окупованих територій, уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Червоний хрест, волонтери, правозахисники. Ми – один екіпаж, одна сім'я, ми будемо боротися разом з вами до вашого повернення додому.

Ви діяли в рамках закону, професійно, відповідно до норм міжнародного морського права та чинних договорів. Закон, право – на нашому боці та це розуміє весь світ. Відчувати страх – це нормально. Головне вірити у свою силу духу, берегти гідність і розуміти, що за вами стоїть вся Україна, весь цивілізований світ. Я пишаюся кожним з вас. Дякую за вірність Батьківщині та знайте, що ми робимо все для вашого повернення до рідних, які чекають на зустріч із вами.

Командир Військово-Морських Сил Збройних Сил України,

Адмірал Ігор Воронченко

27 листопада 2018 року".

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Лист командувача ВМС Воронченка захопленим українським морякам

Нагадаємо, за версією української сторони, Росія після зухвалої атака в Азовському морі на кораблі ВМС Росія захопила 23 українських моряка. Наразі відомо імена 18 з них. Також у РФ переконують, що у результаті обстрілу вищезазначених суден нібито "зазнали легких поранень" троє українських військових. Водночас країна-агресор заявила, що усі постраждалі внаслідок нападу українські моряки отримали всю необхідну медичну допомогу.



Щоправда, під час засідання Радбезу ООН постійний представник України в організації Володимир Єльченко зазначив, що один із захоплених українських моряків перебуває у критичному стані. Згодом керівник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко додав, що загалом було троє поранених, і вони перебувають у лікарні. Щодо решти українських моряків, то, за його словами, їхня доля наразі є невідомою та зв’язку з ними немає.

Що сталося в Азовському морі та чому це отримало такий резонанс? 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.



Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна.



Згодом у Кремлі такі кроки пояснили тим, що Україна здійснила провокацію – до прикладу, коли російська сторона, зокрема, вимагала негайно зупинитися, українські кораблі нібито жодним чином не реагували та здійснювали небезпечне маневрування. Також у відомстві заявили, що під час конфлікту біля Керченської протоки на українських кораблях начебто розгорнули артилерійські установки, підняли їх на 45 градусів і направили у бік російських кораблів.