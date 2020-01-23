За вбивство двох кошенят чоловіка засудили на 5 років

На Луганщині суд ухвалив обвинувальний вирок для мешканця Старобільського району за жорстоке поводження з тваринами. Як встановило слідство, у жовтні 2019 року 47-річний чоловік убив двох кошенят.

Про судовий вирок для живодера повідомляє прокуратура Луганської області.

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Слідство встановило, що чоловік вистрелив з власної гладкоствольної рушниці у двох кошенят, внаслідок чого домашні тварини загинули.

Суд визнав винним чоловіка у вчиненні злочину, кваліфікованого як жорстоке поводження з тваринами, що призвело до їх загибелі. Йому призначили покарання у вигляді ув'язнення терміном на 5 років.

Втім врахувавши щире зізнання кривдника та його розкаяння, суд вирішив звільнити чоловіка від відбування покарання з випробувальним терміном в 1 рік.

Що передбачає закон за жорстоке поводження з тваринами?Закон про жорстоке поводження з тваринами, зокрема, забороняє їх каліцтво, вбивство, нацьковування тварин одна на одну чи публічні заклики до жорстокого поводження. Карається злочин обмеженням волі до трьох років.



Якщо ті ж дії здійснені у присутності неповнолітнього, покарання передбачає позбавлення волі до 5 років. Натомість якщо вони вчинені до кількох тварин, групою осіб або з особливою жорстокістю, то покаранням є ув'язнення на термін від 5 до 8 років.