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      За вбивство курки чоловіка засудили на 5 років на Дніпропетровщині

      2987 Читать новость на русском
      Чоловік вбив курку та отримав 5 років ув'язнення / pixabay.com/bg/

      На Дніпропетровщині чоловіка засудили на 5 років позбавлення волі за вбивство курки. Чоловік вбив тварину в місті Перещепине на очах у дитини з особливою жорстокістю, а відео вбивства опинилося у інстаграмі.

      Чоловік схопив курку в руку та почав бити скляною пляшкою. Після цього він жбурнув тварину на землю, мовиться у вироку Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровщини.

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      Після цього зловмисник вдарив курку ногою, спіймав її та, тримаючи рукою за крило, завдавав птасі фізичного болю, від якого вона почала гучно кричати. Чоловік ще тричі вдарив курку об землю, від чого тварина померла.

      Чоловіка засудили за жорстоке поводження з твариною у присутності малолітнього чи неповнолітнього. Нападникові призначили 5 років ув’язнення, але звільнили від відбування покарання з іспитовим строком в 1 рік.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Світ тварин Кримінальні новини Кримінал Новини Дніпра
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