За вбивство учасника АТО Сергія Олійника досі нікого не покарали

Суд знову продовжив термін тримання під вартою підозрюваного у вбивстві АТОвця у Києві. Анатолій Чивіков, якого обвинувачують у вбивстві Сергія Олійника, перебуває під вартою з червня 2017 року. Слідство і досі не зрушило з місця, хоча трагедія сталася на очах у багатьох свідків біля станції метро "Золоті ворота".

Ярослав, син убитого ветерана АТО Сергія Олійника, часто грав на синтезаторі біля Золотих воріт. Зараз цього не робить. Для нього це – трагічне місце.

22 червня 2017 року Ярослав також грав біля Золотих воріт. Поруч були і батьки, адже напередодні їхній син закінчив консерваторію.

З тої сторони підійшов чоловік, який був дуже п'яним, почав обзивати поганими словами, говорити, що забере гроші,

– згадує син убитого Ярослав Олійник.

Тоді за Ярослава заступився батько, після розмови з ним невідомий чоловік пішов геть. Ярослав відлучився до друзів, проте коли повернувся, побачив батька, який лежав на лавці: з його грудей лилася кров.

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Ветеран СБУ Олександр Ішков теж не бачив самого моменту вбивства, хоча був свідком початку конфлікту. Олександр намагався наздогнати невідомого, коли той після скоєного хотів втекти з місця події.

В руці у нього був затиснутий кухонний ніж. В цей момент я його фотографував, тому що раптом ми б його не змогли затримати, то хоча б фотографія його була. На фото положення руки таке, що будь-який спеціаліст може сказати, що там щось затиснуто,

– розповідає свідок вбивства Олександр Ішков.

Того ж дня Анатолія Чивікова, саме так звати підозрюваного, знайшли на горищі свого будинку, де він ховався від правоохоронців. Його арештували без права на заставу. З червня минулого року він у СІЗО. Днями Шевченківський районний суд продовжив йому термін перебування під вартою. Своєї вини він досі не визнав.

Жоден свідок не підтвердив те, що той ніж, який є в матеріалах справи, – це ніби-то той ніж, яким вбито Олійника. Також свідки-охоронці сьогодні підтвердили, що вони видавали відеозапис з камери спостереження, який зник з матеріалів кримінального провадження,

– стверджує Ян Войніканіс-Мирський, адвокат обвинуваченого.

Ховати відеозапис, каже сторона обвинувачення, їм немає жодного сенсу. Навпаки, на плівці має бути все, чого бракує, щоб доказати вину Чивікова.

Адвокати намагаються дискредитувати докази, які є у справі основними. Кажуть, що це був не той ніж, що він був неправильно вилучений, і таким чином будуть затягувати розгляд справи. Будемо оскаржувати будь-які дії суду, які будуть перешкоджати належному судовому розслідуванню,

– розповідає адвокат сина загиблого В`ячеслав Кобилецький.

Син убитого побоюється, що зусиллями адвокатів Чивікова злочин можуть перекваліфікувати з умисного вбивства, за котре позбавляють волі на 15 років, на вбивство з необережності. За таке ув'язнюють від 3 до 5 років, а то й дають умовно.

Він прийшов, повернувся через 15 хвилин, умисно вбив людину, потім переховувався від поліції, до того ж не в стані афекту, а в стані алкогольно сп'яніння, що ще обтяжує. Ми намагаємось досягнути того, аби йому дали максимальний термін,

– запевняє син убитого Ярослав Олійник.

Підозрюваний, попри те, що ніде не працює, має гроші на дорогих адвокатів. І на початку слідства навіть пропонував сім'ї убитого грошову компенсацію, аби зменшити термін покарання. Проте Ярослав готовий боротись за справедливість до кінця.



Нагадаємо, у 2017 році Шевченківський районний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у вбивстві ветерана АТО Сергія Олійника.