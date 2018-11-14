За вбивством ватажка бойовиків Захарченка стоїть олігарх Курченко, – журналіст

До вбивства ватажка проросійських бойовиків Донеччини Олександра Захарченка може бути причетний олігарх з оточення екс-президента Віктора Януковича – Сергій Курченко. На це вказують обставини ліквідації Захарченка і те, що після цього відбувалося.

Про це "Апострофу" розповів журналіст і блогер Денис Казанський.

"Вбивство Захарченка вони списують на Україну, хоча я дуже в цьому сумніваюсь: підстави позбутися його були у команди Курченка і тих, хто за ним стоїть", – заявив журналіст.

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Все вказує на те, що саме Курченко стояв за цим убивством, тому що після загибелі Захарченка одразу ж прибрали всю його команду. Робити цього не було б сенсу, якби вона влаштовувала росіян. Зрозуміло, що їх прибрали, бо вони заважали. Зараз Курченко, можна сказати, неофіційний господар цих територій,

– запевнив Казанський.

Хто такий Сергій Курченко? Український олігарх часів Януковича, який є власником групи компаній СЄПЕК, а також був власником футбольної команди "Металіст" з 2012 по 2017 рік. Курченко втік з України під час подій Євромайдану, він досі переховується від слідства у Москві.

Нагадаємо, увечері 31 серпня у центрі окупованого Донецька біля ресторану "Сепар" пролунав вибух, внаслідок якого загинув лідер місцевих бойовиків Олександр Захарченко.