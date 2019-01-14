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      "За вуха нікого тягнути не будемо": Порошенко розповів про своє ставлення до парафіян УПЦ МП

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      Порошенко розповів про своє ставлення до парафіян УПЦ МП
      Порошенко розповів про своє ставлення до парафіян УПЦ МП / Фото з відкритих джерел

      Президент України Петро Порошенко обіцяє захищати вибір тих, хто вирішить ходити в православну церкву, підпорядковану Російській Федерації.

      Про це він заявив у неділю у Преображенському соборі Вінниці, де продемонстровано томос про автокефалію Православної церкви України

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      "За вуха в нову церкву ніхто нікого тягнути не буде – ні влада, ні священики", – наголосив Порошенко.

      За його словами, якщо хоче хтось зберегти євхаристійну єдність з російською церквою – це його вибір.

      "Якщо він собі зможе пояснити, чому він ходить у московську церкву, коли Москва вбиває українців – нема проблем. Я як президент і гарант Конституції буду захищати їх вибір", – додав президент.

      До слова, за словами Екзарха Вселенського патріархату, архієпископа Даниїла Памфільського, РПЦ не визнаватиме автокефалію Православної церкви України, принаймні найближчим часом. Однак, підкреслив він, є передумови, що ПЦУ визнають залежні від Кремля Сербська, Польська та Антіохійська церкви.

      Як відбувався процес отримання Україною Томосу?19 квітня Верховна Рада схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Згодом Вселенський Патріархат розпочав всі відповідні процедури.

      Так, на початку вересня Вселенський патріархат у межах підготовки до надання автокефалії Православній церкві в Україні призначив своїх екзархів (повірених) у Києві.Згодом вони їздили по українських церквах і розмовляли зі священиками.

      У жовтні у Стамбулі відбулося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт вищезазначених екзархів. Саме за результатами їхнього звіту Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.

      11 жовтня синод Вселенського патріархату у Стамбулі ухвалив рішення щодо надання Томосу про автокефалію Українській православній церкві. На засіданні Синоду також було ухвалене рішення про зняття анафеми з патріарха УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української православної автокефальної церкви Макарія та визнання їх канонічними.

      16 жовтня Президент України Петро Порошенко запропонував передати Андріївську церкву у Києві як символічний жест у постійне користування Вселенському патріархові. За його словами, таке рішення погоджено з церковними ієрархами та буде сприяти прискоренню отримання Томосу про автокефалію української православної церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній: його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі. Кафедральним собором Православної церкви України став Михайлівський Золотоверхий собор.

      5 січня Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію єдиної Православної церкви України. Церемонія підписання Томосу відбулася в патріаршому храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату в Стамбулі.

      6 січня історичний документ від Варфоломія офіційно отримала ПЦУ. Церемонія вручення відбулась на божественній літургії, яку спільно правили патріарх Варфоломій і предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.

      Україна отримала Томос про автокефалію ПЦУ: дивіться відео

       

      Теги: УПЦ КП Новини України УПЦ МП Православна церква України Релігія Новини Росії Томос Петро Порошенко Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
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