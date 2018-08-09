За яких ситуацій стрес може бути дуже корисним

У стресових ситуаціях людина краще засвоює негативну інформацію, а це зі свого боку допомагає об'єктивніше оцінити ризики для здоров'я та життя. Натомість у спокої людина є більше схильною до сприйняття лише "хороших новин".

До такого висновку дійшла група науковців з Університетського коледжу Лондона, передає ресурс Journal Of Neuroscience.

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Для перевірки цієї гіпотези вчені провели експеримент за участю 35 осіб, яких розділили на дві групи.

Так, перша частина добровольців повинна була вирішити 6 математичних задач за 30 секунд і виступити з доповіддю на малознайому тему. На другу ж чекали прості письмові вправи.

Крім того, всі учасники дослідження повинні були пригадати непрості ситуації з минулого та оцінити їх.

У підсумку з’ясувалося, що стрес впливає на критичне мислення – люди у стані спокою сприймають, перш за все, позитивну інформацію, а ті, хто піддається стресу, засвоюють відомості негативного спрямування.

Річ у тім, що перша група перебувала в більшому стресі, ніж друга, оскільки її учасники краще запам'ятали свої дії під час переживань, а також змогли згадати пережиті в минулому негативні моменти. Натомість так звана "спокійна група" не зуміла відтворити свої дії, проте вони пригадали позитивні моменти зі свого життя.

Також для чистоти експерименту в ньому взяли участь 28 пожежників, яким дали ті ж самі завдання, однак висновки експертів підтвердилися.

До слова, відповідно до результатів дослідження, близько 70% українців страждають від фобій, а це може викликати хвороби серця, судин та навіть спричинити появу виразки.

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