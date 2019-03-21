За яких умов "Газпром" не підпише контракт на транзит газу через Україну

Якщо Україна передасть газотранспортну систему в управління новому незалежному операторові (анбандлінг), але це не буде сертифіковано, тоді "Газпром" точно це використає, аби не підписати з Києвом новий контракт на транзит газу (попередній закінчується 31 грудня 2019 року).

Як підкреслив голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв, такий аргумент росіянам у жодному разі надавати не можна, пише "РБК-Україна".

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І якщо хтось думає, що йому вдасться переконати "Газпром", що право господарського відання на газотранспортні активи – це реалізований ownership-анбандлінг, то він помиляється! "Газпром" чудово розбирається в цій темі, і він буде першим, хто Україні скаже: "Це – не анбандлінг. І оскільки ви його не провели, ми контракт з вами підписувати не можемо. Тому давайте будувати "Північний потік-2". Ось так це може закінчитися,

– зауважив він.

За словами керівника державної нафтогазової компанії, "Газпром" у будь-якому разі намагатиметься побудувати "Північний потік-2", і сертифікований анбандлінг в Україні – цьому не аргумент. Щоправда, підкреслює він, "не треба давати їм патрони, щоб в нас стріляти". Тобто, не треба давати "Газпрому" формальні причини, які вони можуть використовувати проти України.

"Думаю, що рішення про транзит російського газу по українській території до 2020 року, все ж буде приймати людина, ім'я якої всім відомо – Володимир Путін", – додав Коболєв.

На початку лютого 2019 року, у Росії заявили, що вони є готовими продовжувати транзит газу через Україну, однак робитимуть це на своїх умовах:

– Росія хоче "відновити баланс у взаєминах між "Нафтогазом" і "Газпромом" шляхом або скасування рішень Стокгольмського арбітражу у апеляційному суді в Швеції, або "мирової угоди" між компаніями, Відповідно до цієї угоди, "Нафтогаз" має добровільно відмовитися від вимог до "Газпрому" виконати рішення арбітражу.

– Перемовини між "Нафтогазом" і "Газпромом" можуть йти щодо продовження поточного контракту. Зауважимо, Москва вважає його таким, що відповідає європейським і українськими правилам, водночас цей контракт не містить ніяких зобов’язань російського монополіста щодо обсягів транзиту.

У "Нафтогазі" такі умови "Газпрому" назвали абсолютно неприйнятними. Такої позиції дотримується і Єврокомісія.

Що відомо про складні взаємини між "Нафтогазом" і "Газпромом"? 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж зобов'язав російську компанію доплатити НАК "Нафтогаз України" за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. 2 березня "Газпром" заявив про розірвання контрактів з українським "Нафтогазом". А 5-го числа голова російського монополіста Олексій Міллер повідомив, що "Газпром" направив офіційне повідомлення "Нафтогазу" про розірвання контрактів на постачання та транзит газу через Стокгольмський арбітраж.



Також відомо, що нинішній борг "Газпрому" перед "Нафтогазом" складається із двох частин. Зокрема, за рішенням Стокгольмського арбітражу щодо купівлі-продажу та транзитного контракту – 2,56 мільярда доларів та понад 6 мільярдів доларів щодо антимонопольних претензій за рішенням вже українських судових інстанцій. У гривнях це становить понад 220 мільярдів.



У Міністерстві юстиції, зі свого боку, зауважили, що вже реалізовано перші боргові стягнення. Розпочалися вони з українських активів. Загалом таких активів знайшли на 100 мільйонів гривень. Це менше ніж 1% від заявленого антимонопольного боргу у 172 мільярди. Та у відомстві говорять, що це не кінець, і продовжують шукати російські гроші у вітчизняному бізнесі.



Згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу, від боргу у 2,5 мільярда доларів "Газпрому" відкараскатись не вдасться. Адже в 2009-му році, коли росіяни підписували контракт з Україною, Стокгольмський суд був головним арбітром конфліктів і суперечок. До того часу, як рішення цієї інстанції набуло чинності, "Газпром" не сплатив Україні жодної копійки. А день прострочення платежу коштує півмільйона доларів пені.



Тим часом, Росія будує "Північний потік-2" та "Турецький потік", щоб постачати газ іншим країнам в обхід України.