За яких умов можливе будівництво технопарків в Україні: думка експерта

Питання виділення земельних ділянок в Україні майже завжди є проблемним. Нашій державі варто вивчати та залучати європейський досвід. У Польщі, наприклад, виділяють землю для побудови технопарків та соціально важливих проєктів під символічну плату – приблизно 1,5 євро.

Про це у коментарі 24 каналу розповів політолог Олег Саакян, коментуючи підозру львівському меру Андрію Садовому.

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Він наголосив: потрібно розуміти, що Україні потрібні нормальні реєстри та прозорість процесу, аби реалізувувати міжнародний досвід. До того ж, сам процес повинен бути синхронізованим зі стратегією розвитку.

"Якщо є ухвалена стратегія, виходячи з її реалізації можуть бути виділення за символічні гроші під інфраструктурні об'єкти, які потрібні тут і зараз на благо всій громаді. Якщо це береться не з голови, а з інтересів громади, то це не просто може бути, а має бути, – додав експерт.

Адже громада виграє від того, що хтось починає створювати цілу екосистему навколо і втягує інші бізнеси, а не просто відкриває підприємство і там є робочі місця,

– вважає Саакян.

Й підкреслив, що це дає масштабний ефект для економіки, а також підіймає добробут всієї громади і дає їй майбутнє.

Зазначимо, що 21 листопада САП оголосила Андрію Садовому підозру через виділення земельної ділянки в одному з районів міста для будівництва індустріального парку.

Що відомо про справу САП проти Садового

Прокуратура стверджує, що під час розслідування встановлено та підтверджено висновками експертів і спеціалістів, що понад 23,49 гектара земель були продані за договором купівлі-продажу посадовцями Львівської міської ради в порушення вимог чинного законодавства без аукціону за заниженою вартістю, як землі промисловості.

Мер Львова пояснив, що ТзОВ "Сітіпарк Львів" (філія компанія "СТР") перед купівлею ділянки отримало її в оренду. Пізніше компанія скористалася правом, передбаченим статтею 128 ЗКУ, яка дозволяє звернутися юридичним особам, зацікавленим у придбанні земельних ділянок у власність, подавши заяву (клопотання) до відповідного органу виконавчої влади або сільської, селищної, міської ради чи державного органу приватизації.

Щодо вартості землі, то експертну грошову оцінку земельної ділянки у промисловій зоні "Рясне-2" здійснило приватне підприємство "Центр ринкових досліджень", яке діє на підставі Ліцензії Державного комітету України із земельних ресурсів. Адже Львівська міська рада, згідно з законодавством, не здійснює оцінку вартості землі та не втручається у роботу незалежних оцінювачів.

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