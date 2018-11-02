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      За яких умов можна заразитися грипом після вакцинації: пояснення Супрун

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      Супрун розвіяла міф щодо вакцинації від грипу
      Супрун розвіяла міф щодо вакцинації від грипу / Соцмережі

      Є один міф про вакцинацію проти грипу – що через неї можна захворіти. Втім, це неможливо. Вакцина від грипу є абсолютно безпечною. У неї поміщено інактивований (неживий) вірус, відтак він не може заразити організм людини, а лише вчить імунну систему захищати організм людини.

      Про це заявила виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

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      "Знаю, що багато людей можуть зауважити, що нібито ті, хто вакцинувався проти грипу все одно хворіли. Проте, це твердження пояснюється не зловісною дією вакцини", – каже вона.

      Як пояснює очільниця МОЗ, по-перше, вакцина проти грипу починає діяти не одразу.

      "Зазвичай імунітет формується протягом двох-трьох тижнів після вакцинації, і якщо у цей період людина заразиться вірусом грипу, то захворіти можна. Тому так важливо не затягувати з вакцинацією та дотримуватися простих правил гігієни в публічних місцях, головне з яких – часте миття рук", – переконує чиновниця.

      За її словами, другим фактором є те, що організм з різних причин може виробити недостатньо антитіл після вакцинації, або ж у випадках, коли концентрація вірусу в крові є надто високою.

      "Тоді вірус грипу навіть попри вакцинацію може вразити організм. Але є дуже суттєве але. У вакцинованої людини такий грип мине як звичайна застуда та, щонайважливіше, без ускладнень. Саме ускладнення є найбільш небезпечним наслідком грипу та у деяких випадках призводять до смерті людини", – наголошує Супрун.

      Грип, здоров'я, Супрун, міфи, захворювання

      Відтак, головний лікар України робить висновок, що однозначно варто вакцинуватися від грипу щороку, і робити це можна протягом всього епідсезону: тобто з осені й до весни. Але, звісно, продовжує вона, краще зробити щеплення якомога раніше.

      Вакцинація від грипу не проводиться у випадках, коли є ризик ускладнень або, коли імунна відповідь на введену вакцину не сформується. Попри те, що у кожній країні перелік протипоказань до вакцинації проти грипу може дещо відрізнятись, у більшості країн Європи, в США, Канаді та інших розвинутих країнах світу перелік протипоказань є схожим на протипоказання до вакцинації, визначені Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ),
      – констатує виконувачка обов’язків міністра.

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      Крім того, Уляна Супрун оприлюднила протипоказання до вакцинації, зокрема й проти грипу:

      1. За віком – зазвичай вакцини проти грипу протипоказано для дітей молодших за 6 місяців.

      2. Застуда, що супроводжується температурою вище ніж 38-38,5°С.

      3. Тяжка алергічна реакція (анафілактична) на попередню дозу вакцини чи відома тяжка алергічна реакція на один із компонентів вакцини (наприклад, курячий білок).

      4. Захворювання та стани організму, за яких імунітет після введення вакцини може не сформуватися (наприклад, в умовах хіміотерапії в онкологічних хворих; під час вживання великих доз стероїдних гормонів; під час вживання ліків, що пригнічують імунітет; за окремих вроджених імунодефіцитах). Інактивовані вакцини проти грипу є безпечними для таких людей, адже не містять живого вірусу чи бактерії, однак успішне вироблення імунітету після введення вакцини не гарантується.

      5. Якщо протягом 6 тижнів від вакцинації проти грипу розвивався синдром Гієнн-Барре (рідкісний стан, за якого імунна система людини вражає власні периферичні нерви), вакцинація проводиться з пересторогою – зваживши переваги та ризики.

      "Якщо у вас є будь-які запитання щодо вакцинації від грипу — поговоріть зі своїм сімейним лікарем. Він допоможе визначити, чи є у вас протипоказання до вакцинації", – підсумувала вона.

      Нагадаємо, раніе Уляна Супрун розповідала, чи справді розвішування цибулі у навчальних кабінетах школи може вберегти дітей від застуди чи грипу.  

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      Теги: Здорове життя Здоров'я Грип в Україні Лікування Вакцина Профілактика захворювань Уляна Супрун Поради
      Джерело: 24 канал
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