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      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК

      За яких умов Україна може обміняти окупований Крим на Донбас: Тука дав пояснення

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      Георгій Тука назвав умови, коли буде імовірність, що Україна може відмовитися від Криму на користь Донбасу
      Георгій Тука назвав умови, коли буде імовірність, що Україна може відмовитися від Криму на користь Донбасу / "Апостроф"

      Найближчим часом Україна за жодних обставин не погодиться здати Росії Крим, аби та припинила війну на Донбасі. Однак, відкидати, що такий розвиток подій, є нереальним, також не варто.

      Таку заяву зробив заступник міністра з питань окупованих територій Георгій Тука, передає "Обозреватель".

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      Зокрема, він наголосив, що за чинної української влади ні про який сценарій відмови від окупованого Криму для закінчення війни на Донбасі мови бути не може. Проте, підкреслив він, за умови приходу до влади проросійських політиків, такий варіант можна допустити.

      "Якщо якимось чином буде інтегровано в український політикум таких негідників, як, наприклад, Віктор Медведчук і деякі інші, то я цілком це можу припустити", – зауважив чиновник.

      Також на переконання Туки, є імовірним, що деякі представники європейських країн, офіційні або неофіційні, дійсно можуть розглядати такий варіант вирішення проблеми через свій страх бути втягнутими у війну.

      "Чого гріха таїти, країни Європи переважно зі страхом дивляться на те, яким чином можна повернути контроль України над Кримом. В основному це сприймається ними, найбільш ймовірно, як військовий шлях. І втягуватися в повномасштабну війну на межі, можливо, навіть, Третьою світової, вони просто бояться", – підсумував заступник міністра.

      Нагадаємо, раніше екс-міністр оборони та колишній секретар РНБО Євген Марчук заявляв, що у рамках Тристоронньої контактної групи в Мінську Києву пропонували офіційно відмовитися від Криму, а як альтернативу пропонували вирішення конфлікту на Донбасі.

      Згодом цю інформацію підтвердив колишній віце-прем'єр Роман Безсмертний. За його словами, представники української сторони одразу відкидали такі пропозиції.

      Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Георгій Тука Анексія Криму
      Джерело: 24 Канал
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