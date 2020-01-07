За яких умов Україна розгляне альтернативи мінському процесу

Україні слід почати пошуки альтернативи мінським переговорам, якщо в 2020 році на тимчасово окупованих територіях Донбасу не відбудуться вибори або затягнеться процес розведення військ.

"Давайте відверто говорити. Якщо у 2020 році на окупованих територіях не відбудуться вибори, або процес розведення військ триватиме надто довго, тоді потрібно розглядати можливі альтернативи "Мінську", – сказав міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв'ю газеті Bild, повідомляє пресслужба МЗС.

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Це може бути миротворча місія. Втім це не означатиме, що ми виходимо із загального мінського процесу,

– додав міністр.

Пристайко також зазначив, що війна на сході України може перейти в заморожений конфлікт.

"Я цього не хочу, але можу це передбачити. Буду відвертий: дійти до замороженого конфлікту ще потрібно. Зараз у наш бік стріляють. Звичайно, ми не хочемо замороженого конфлікту. В ідеалі ми хочемо повернути наші землі і наших людей. Але якщо це не вдасться, то принаймні потрібно покласти край вбивствам", – сказав голова МЗС.

Наприкінці грудня Пристайко заявив, що в мінські угоди доволі легко можуть бути внесені корективи. За його словами, для цього потрібне лише бажання країн-підписантів.

Щодо виборів на окупованому Донбасі, то у грудні помічник президента Андрій Єрмак заявив, що ймовірність цих виборів розглядатимуть вже після наступної зустрічі у нормандському форматі, запланованої на квітень 2020 року.