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      За яких умов Україна розгляне альтернативи мінському процесу

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      Пристайко розповів, за яких умов Україна розгляне альтернативи"Мінську" / Getty Images

      Україні слід почати пошуки альтернативи мінським переговорам, якщо в 2020 році на тимчасово окупованих територіях Донбасу не відбудуться вибори або затягнеться процес розведення військ.

      "Давайте відверто говорити. Якщо у 2020 році на окупованих територіях не відбудуться вибори, або процес розведення військ триватиме надто довго, тоді потрібно розглядати можливі альтернативи "Мінську", – сказав міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв'ю газеті Bild, повідомляє пресслужба МЗС.

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      Це може бути миротворча місія. Втім це не означатиме, що ми виходимо із загального мінського процесу,
      – додав міністр.

      Пристайко також зазначив, що війна на сході України може перейти в заморожений конфлікт.

      "Я цього не хочу, але можу це передбачити. Буду відвертий: дійти до замороженого конфлікту ще потрібно. Зараз у наш бік стріляють. Звичайно, ми не хочемо замороженого конфлікту. В ідеалі ми хочемо повернути наші землі і наших людей. Але якщо це не вдасться, то принаймні потрібно покласти край вбивствам", – сказав голова МЗС.

      Наприкінці грудня Пристайко заявив, що в мінські угоди доволі легко можуть бути внесені корективи. За його словами, для цього потрібне лише бажання країн-підписантів.

      Щодо виборів на окупованому Донбасі, то у грудні помічник президента Андрій Єрмак заявив, що ймовірність цих виборів розглядатимуть вже після наступної зустрічі у нормандському форматі, запланованої на квітень 2020 року.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Війна на Донбасі Новини України Новини політики Вадим Пристайко Місцеві вибори 2020 Місцеве самоврядування Мінські домовленості Розведення військ МЗС України
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