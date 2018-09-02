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ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

За яких умов вівсянка не буде завдавати шкоду Вашому здоров'ю

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Прості рецепти, що допоможуть зробити вівсянку корисною
Прості рецепти, що допоможуть зробити вівсянку корисною / Соцмережі

Вівсянка – дуже популярний продукт і дієтологи радять його споживати всім, хто турбується про своє здоров’я. Щоправда, вона ще може бути й шкідливою – зокрема, негативно впливає на красиву фігуру.

Як з’ясувала група вчених-дієтологів із США, щоб взяти всю користь від вівсяної каші, її слід вживати та готувати правильно, пише ресурс Healthy Style.

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Відтак, пропонуємо Вам три прості правила, аби вівсянка не шкодила Вашому здоров’ю.

– Вівсянку слід вживати лише на сніданок, але не більше чотирьох столових ложок за один прийом. Річ у тім, що ця каша є багатою на вуглеводи, а їхня велика кількість сприяє появі зайвих кілограмів і жирових відкладень. Тому, якщо хочете мати красиву фігуру або хочете швидко схуднути, візьміть це обов’язково до уваги.

– Вівсяна каша є корисною лише у тому разі, якщо споживати її лише як класичну пісну, а не перетворювати на мюслі, додаючи значну порцію масла, кілька ложок цукру, шоколад, мед та інші ласощі. Таким чином, про всі її цінні якості можна забути, а зайва вага та об'єм в області талії швидко дадуть про себе знати.

– Не забудьте порадитися з лікарем, якщо хочете перейти на вівсянку та вживати цю кашу щоранку. У разі деяких захворювань шлунково-кишкової сфери, вівсяна крупа буде радше Вашим ворогом, аніж другом. Якщо ж нічим не хворієте та вживаєте її правильно, то завдяки вівсянці отримаєте красиву фігуру, а також профілактику гіпертонії та діабету.

Вівсянка, користь, ппоради

До слова, дієтологи рекомендують снідати вівсяною кашею не частіше, ніж один раз на 2-3 дні, адже вона вимиває кальцій з організму. 

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя Здорове харчування Food and Drinks Дієти
Джерело: 24 Канал
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