За якої умови артисти з Росії можуть приїхати з концертом в Україну

Артисти з Російської Федерації можуть приїхати з концертами та гастролями до України лише після перевірки правоохоронних органів на відсутність їх у "чорних списках" через антиукраїнські дії.

Про це розповів міністр культури України Євген Нищук, передає "Укрінформ".

Читайте також: Як Україні бути з російськими гастролерами: неочікувана відповідь Руслани

Існує проста та випрацювана процедура, коли організовуючи захід чи запрошуючи виконавця, необхідно зробити запит до СБУ з питанням чи та чи інша людина не є у списку санкційних осіб, та чи інша особа не має порушень, чи не вчинила якихось антиукраїнських дій. Тільки тоді вона може бути запрошена,

– сказав чиновник.

За його словами, якщо діях російських артистів виявляють якісь порушення, то вони потрапляють у "чорні списки".

"Якщо цей виконавець мав певні порушення – йде перевірка правоохоронних органів. Вже вони дають рекомендацію щодо цієї особи і вона потрапляє під список санкцій та не може брати участь у тих чи інших заходах", – додав Нищук.

Нагадаємо, раніше міністр культури України Євген Нищук розповів, що законодавство наразі не може заборонити українським виконавцям в’їзд у Росію. Проте, якщо таке рішення буде прийнято, то найімовірніше, етнічні українці, що живуть на території РФ, втратять можливість зберігати свою національну аутентичність.