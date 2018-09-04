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За якої умови артисти з Росії можуть приїхати з концертом в Україну

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Нищук розповів, після чого артистів з РФ пускають з концертами в Україну
Нищук розповів, після чого артистів з РФ пускають з концертами в Україну / Фото з відкритих джерел

Артисти з Російської Федерації можуть приїхати з концертами та гастролями до України лише після перевірки правоохоронних органів на відсутність їх у "чорних списках" через антиукраїнські дії.

Про це розповів міністр культури України Євген Нищук, передає "Укрінформ".

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Існує проста та випрацювана процедура, коли організовуючи захід чи запрошуючи виконавця, необхідно зробити запит до СБУ з питанням чи та чи інша людина не є у списку санкційних осіб, та чи інша особа не має порушень, чи не вчинила якихось антиукраїнських дій. Тільки тоді вона може бути запрошена,
– сказав чиновник.

За його словами, якщо діях російських артистів виявляють якісь порушення, то вони потрапляють у "чорні списки".

"Якщо цей виконавець мав певні порушення – йде перевірка правоохоронних органів. Вже вони дають рекомендацію щодо цієї особи і вона потрапляє під список санкцій та не може брати участь у тих чи інших заходах", – додав Нищук.

Нагадаємо, раніше міністр культури України Євген Нищук розповів, що законодавство наразі не може заборонити українським виконавцям в’їзд у Росію. Проте, якщо таке рішення буде прийнято, то найімовірніше, етнічні українці, що живуть на території РФ, втратять можливість зберігати свою національну аутентичність.

Теги: Новини України Україна – Росія Новини Росії Російські гастролери Новини культури Міністерство культури України LifeStyle Музика Євген Нищук
Джерело: 24 Канал
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