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      За якої умови на Донбасі можливо проводити вибори: заява Волкера

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      Волкер каже, що вибори на Донбасі можливі лише тоді, коли там буде безпечно
      Волкер каже, що вибори на Донбасі можливі лише тоді, коли там буде безпечно / Фото з Facebook

      Місцеві вибори на тимчасово окупованому Донбасі можуть відбуватися лише в чесному і безпечному середовищі. Проте, наразі таких ознак немає, адже Росія досі не сприяє завершенню конфлікту.

      Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер під час виступу на форумі YES у Києві зауважив, що саме безпечне середовище є основною умовою реалізації "формули Штайнмаєра" на окупованій частині Донбасу.

      Важливо: Про що йдеться в так званій формулі Штанмайєра та чому про неї згадали

      Вона полягає в тому, що спочатку мають бути проведені вільні вибори на окупованих територіях. Після того, у цей же день почне діяти в тимчасовому порядку особливий статус Донбасу. Тоді ОБСЄ підтвердить вибори як вільні і справедливі, а особливий статус вже буде постійним.

      Але вільні, чесні вибори можуть відбутися лише в чесному і вільному середовищі, безпечному середовищі. Для того, щоб цього досягти, нам треба розв'язувати безпекові питання – саме тут буде йти мова про політичну волю. Поки що Росія не продемонструвала політичної волі завершити конфлікт,
      – сказав Волкер.

      Дипломат також сподівається, що останні зрушення, звільнення полонених та динаміка, яку демонструє президент Зеленський, призведе до прогресу у майбутньому.

      Окрім того, Волкер відзначив, що виконати Мінські угоди раніше було неможливо через недостатній рівень безпеки і відсутність можливостей для реалізації перших кроків з проведення вільних і справедливих виборів на Донбасі.

      Що каже про місцеві вибори на Донбасі влада України?Глава МЗС Вадим Пристайко напередодні заявив про проведення місцевих виборів на окупованому Донбасі. За його словами, влада хотіла б одночасно провести вибори по всій країні, включно з територіями Сходу, що тимчасово не є підконтрольними Україні. Втім, зробити зараз це не вдасться.

      Тим часом, Президент Володимир Зеленський переконаний, що місцеві вибори мають відбутися на окупованому Донбасі, адже це територія України. При цьому, вони мають проходити лише після виведення російських військ і за українським законодавством.

      blog_ava
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      сьогодні
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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Новини політики Курт Волкер Війна на Донбасі Новини Росії Україна – Росія Новини США Місцеві вибори 2020
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