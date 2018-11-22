За якої умови Росія не змогла би почати агресію в Україні: відповідь Порошенка

Якби Україна була членом НАТО, то Російська Федерація ніколи не наважилася б анексувати Крим та розгорнути збройну агресію на Донбасі.

Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час виступу у Верховній Раді.

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"Глибоко переконаний, якби ми були членом НАТО, Росія не наважилася би анексувати Крим і вдертися на Донбас. І агресію проти України Кремль розв’язав саме тоді, коли режим Януковича проголосив нашу позаблоковість", – наголосив глава держави.

Він переконаний, що лише інтеграція України до євроатлантичного простору гарантує мир, безпеку, незалежність і подолання бідності.

Росія як країна-агресор не має і не матиме вето на наш вступ ані до НАТО, ані до Європейського Союзу. Це – суверенне право України як країни, яка впевнено йде своїм шляхом,

– додав Порошенко.

Також, за його словами, Україна не відступить від цієї стратегії і обов’язково стане повноправним членом НАТО і повноправним членом ЄС.

Глибоко переконаний, якби ми були членом НАТО, Росія не наважилася би анексувати Крим і вдертися на Донбас. І агресію проти України Кремль розв’язав саме тоді, коли режим Януковича проголосив нашу позаблоковість. — Петро Порошенко (@poroshenko) 22 ноября 2018 г.

Нагадаємо, 22 листопада Верховна Рада у першому читанні затвердила президентський законопроект (№9037) про внесення змін до Конституції України щодо стратегічного курсу країни на повноправне членство в Європейському Союзі та НАТО. За це рішення проголосували 311 народних депутатів.