За якої умови Росія не змогла би почати агресію в Україні: відповідь Порошенка
Якби Україна була членом НАТО, то Російська Федерація ніколи не наважилася б анексувати Крим та розгорнути збройну агресію на Донбасі.
Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час виступу у Верховній Раді.
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"Глибоко переконаний, якби ми були членом НАТО, Росія не наважилася би анексувати Крим і вдертися на Донбас. І агресію проти України Кремль розв’язав саме тоді, коли режим Януковича проголосив нашу позаблоковість", – наголосив глава держави.
Він переконаний, що лише інтеграція України до євроатлантичного простору гарантує мир, безпеку, незалежність і подолання бідності.
Росія як країна-агресор не має і не матиме вето на наш вступ ані до НАТО, ані до Європейського Союзу. Це – суверенне право України як країни, яка впевнено йде своїм шляхом,
– додав Порошенко.
Також, за його словами, Україна не відступить від цієї стратегії і обов’язково стане повноправним членом НАТО і повноправним членом ЄС.
Нагадаємо, 22 листопада Верховна Рада у першому читанні затвердила президентський законопроект (№9037) про внесення змін до Конституції України щодо стратегічного курсу країни на повноправне членство в Європейському Союзі та НАТО. За це рішення проголосували 311 народних депутатів.