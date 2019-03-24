За якої умови ціни на газ не зростуть

Уряд повинен не лише встановлювати ціни на газ, але й пояснювати, звідки беруться відсотки прибутку на нього. Непідвищення цін може бути лише завдяки реформуванню, чого зараз не робить Кабмін. Таку думку в коментарі 24 каналу висловила енергетичний експерт Марія Яковлева.

Експерт запевнила – для потреб населення весь газ видобувається в Україні. Собівартість природного газу українського видобутку становить 1 700 гривень. Якщо уряд встановлює ціну на газ, то це державно-регульована ціна, наголосила Яковлева, уряд повинен надати економічне обґрунтування відсотку прибутку.

Читайте датальніше у публікації 24 каналу: Дешевший газ для українців: чи можливий і за яких умов

Що змінилося в цінах на газ?Завдяки низьким цінам на газ на світових ринках, ринкова вартість газу в Україні наразі є нижчою за регульовану державою. Тому "Нафтогаз" вирішив з 1 квітня продавати газ для промисловості за нижчими цінами, ніж ціни на газ для населення – по 8 гривень 38 копійок за "куб". Для побутових споживачів ця ціна – 8 гривень 55 копійок. А з 1 травня ціна газу для населення становитиме 9,3 гривні за кубометр.

Згідно Закону України "Про ціни та ціноутворення" державно-регульована ціна встановлюється з урахуванням повного покриття собівартості і економічно-обґрунтованого відсотку прибутку. Уряд жодного разу не надавав обґрунтування для 300% прибутку в ціні 8,5 грн. Формулу ціни на газ можно назвати "Кобалєв+" – розраховується на підставі ціни імпорту Нафтогазу. Чим порушує норму Закону України "Про ціни та ціноутворення",

– пояснила Яковлева.

Вона додала, що умова МВФ – мати бездефіцитний бюджет країни. А все що стосується рівня ціни на газ для населення – це "свідомий вибір української влади такої недолуглої політики". На думку Яковлевої, уряд повинен і може навести порядок з ціною на газ згідно Закону України "Про ціни та ціноутворення". Але не хоче.

"Влада вибрала шлях виключно підвищення ціни без проведення реальних реформ. Всі реальні перспективи є в реальних реформ", – переконана експерт.