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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

За яку суму українські олігархи потрапили на інавгурацію Трампа: вражаючі цифри

98 Читать новость на русском
Дональд Трамп
Дональд Трамп / Фото з відкритих джерел

В Америці на цьому неприємності не завершуються. Один з американських політтехнологів із орбіти Манафорта Сем Паттен визнав свою провину за наслідками розслідування, проведеного спеціальним прокурором Бобом Мюллером.

Про це у своєму відеоблозі "Чесна політика" депутат Сергій Лещенко.

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За його словами, Боб Мюллер встановив, що консультант продав квитки на інавгурацію Дональда Трампа за 50 тисяч доларів українським політикам. 

У американській газеті The New York Times названо прізвище одного з них – Сергій Льовочкін. Гроші було заплачено через банківський рахунок на Кіпрі. Порушення закону полягало в тому, що в США іноземцям не дозволяється вносити гроші в організацію, яка проводить президентські інавгурації,
– сказав нардеп.

львочкін
Сергій Льовочкін

Він повідомив, що Сем Паттен навмисне приховував документи, які могли б виявити іноземну купівлю квитків. Також він не реєструвався як лобіст. Але так само і Льовочкін не показав видатки на придбання квитка на інавгурацію в своїх звітах до агентства запобігання корупції, що є порушенням закону, але, на відміну від американської прокуратури, в української немає до цього справи. Цікаво, що туди ж до Америки на інавгурацію літав ще один одіозний політик – екс-голова фіскальної служби Роман Насіров.

насіров
Роман Насіров

"Загалом це бажання українських олігархів та політиків потрапити на інавгурацію Трампа, так само як на молитовний сніданок, аби опинитися на відстані кількох сотень метрів та в компанії десятків тисяч гостей, не маючи навіть теоретичної можливості підступитися до американського президента – це все виказує комплекси меншовартості керівних псевдоеліт, що змагаються у створенні ілюзій наближеності до американської влади", – додав Лещенко.

Відео повного випуску відеоблогу "Чесна політика" за 7 вересня 2018

 

Теги: Дональд Трамп Новини США Новини України Гроші Відеоблоги Бізнес Сергій Лещенко Сергій Льовочкін Роман Насіров
Джерело: 24 канал
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