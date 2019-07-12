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      За яку суму Порошенко продав Тігіпку завод "Кузня на Рибальському"

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      Порошенко і Тігіпко
      Порошенко і Тігіпко / Epravda.com.ua

      Суднобудівний завод "Кузня на Рибальському" продали компанії бізнесмена Сергія Тігіпка за 300,01 мільйона доларів. Цей завод належав інвестиційним фондам п’ятого президента Петра Порошенка та нардепа від "БПП" Ігоря Кононенка.

      Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на звітність фонду "ВІК" Кононенка. Фонду Порошенка належало 73,9% акцій "Кузні на Рибальському" і він продав свою частку підприємства за 235,8 мільйона доларів.

      Дивіться фото, що може з'явитись на місці заводу Порошенка на Рибальському

      Кононенкові належали 20,1% акцій, їхня вартість склала 64,21 мільйона доларів.

      25 вересня стало відомо, що фонд "Прайм Ессетс Капітал", який керує активами Порошенка, збирається продати суднобудівний завод "Кузня на Рибальському". Згодом стало відомо, що завод купує Тігіпко.

      Кузня на Рибальському фото
      Фото території заводу "Кузня на Рибальському"

      Що відомо про "Кузню на Рибальському"? Завод заснований у 1862 році на Рибальському півострові в Києві, раніше мав назву "Ленінська кузня". Головний вид діяльності – суднобудування, машинобудування та металообробка. Порошенко придбав цей завод у 1995 році і до 2017 року разом Кононенком був кінцевим бенефіціаром (власником) заводу.

      У 2018 стало відомо, що акції заводу придбала офшорна компанія Тігіпка. А журналісти Bihus.Info з'ясували, що перед продажем з "Кузні на Рибальському" вивели понад 60 тисяч квадратних метрів нерухомості.

      У 2017 року навколо "Кузні на Рибальському" розгорівся скандал. За даними НАБУ, прикордонники придбали на заводі бойові модулі втричі дорожче, ніж планували: за 60 мільйонів гривень – 4 БТР. Це при тому, що за ці гроші планували придбати 12 бойових модулів, тобто кулеметів.

      З початком війни на Донбасі у 2014 році завод почав брати участь у багатомільярдних військових держзамовленнях, хоча до цього займався лише цивільними проектами.

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      Теги: Новини України Новини політики Бізнес Петро Порошенко Сергій Тігіпко Ігор Кононенко Гроші
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