За яку суму родичі загиблих у ДТП відмовляються від претензій до водіїв-мажорів

В Україні, на жаль, розповсюджена практика, коли грошовитих винуватців смертельних аварій або їх молодих нащадків суди випускають на волю, оскільки родичам загиблих вони сплатили компенсацію.

Про це у своєму відеоблозі "Право на правду" розповів журналіст-розслідувач Дмитро Гнап.

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"Свого часу я робив журналістське розслідування про те, як мажорів суди звільняють від реальних термінів покарання, оскільки за порівняно невеликі гроші вони можуть відкупитися від тюрми. Проаналізувавши близько восьми випадків, я дійшов висновку, що в середньому вартість людського життя в таких аваріях коштує 20 тисяч доларів. Саме стільки в середньому платили мажори або їхні батьки за відмову від претензій з боку родичів жертв", – зазначив він.

Одна з таких історій – смертельне ДТП, яке зчинив киянин Ярослав Мізін. На пішохідному переході він збив матір трьох дітей Ольгу Погадаєву. На величезній швидкості Mercedes Мізіна летів Дніпровською набережною на червоне світло. І зніс жінку, коли вона перетинала дорогу на пішохідному переході.



Ярослав Мізін у нетверезому стані дає коментар журналістам одразу після ДТП

Машина Мізіна зупинилася лише через 200 метрів, влетівши в припарковані на узбіччі автівки. Коли очевидці аварії дісталися до водія, то в напівпритомному від алкогольного сп’яніння стані він почав погрожувати їм своїми родинними зв’язками.

На суді винуватець аварії пообіцяв заплатити родичам загиблої 20 тисяч доларів, щоб компенсувати шкоду. Через це суддя звільнив Мізіна від тюрми і дав п’ять років умовно. Бо Кримінальний кодекс справді дає можливість суддям засуджувати умовно в тому випадку, коли родичі жертв від претензій відмовляються. Але Кодекс дає лише можливість, а не зобов’язує суддів відмовлятися від реальних термінів покарань.

А небідні родичі мажорів шукають будь-які можливості і підходи до суддів, які, як ми знаємо з інших розслідувань, люблять розкішний спосіб життя. Тобто, судді можуть саджати за ґрати навіть попри компенсацію, а можуть, як ми бачимо, і не саджати. Примітний факт: коли через рік я поговорив з чоловіком загиблої Ольги Погадаєвої, він повідомив, що Мізін не заплатив йому і половини обіцяної на суді суми,

– розповів Гнап.

Чому ж він вирішив взяти гроші і відмовитись від претензій? Чоловік пояснив, що подумав, що дружину вже не повернеш, від мажора в тюрмі йому користі буде мало, а так хоч компенсацію за загибель отримаєш.

Важко звинувачувати людей, які пережили таке горе, але очевидно, що своєю згодою – гроші в обмін на свободу для вбивць – вони провокують безкарність мажорів на дорогах. Останні знають: що б не сталося, від тюрми завжди можна відкупитися. І саме цією шпариною в законі користуються жадібні судді, спритні адвокати і впливові батьки винуватців аварій,

– підсумував журналіст.

Відео повного випуску "Права на правду" за 5 вересня 2018