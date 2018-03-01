За яку суму шанувальники "Гри престолів" готові відмовитися від перегляду фіналу

Під час нового дослідження з'ясувалася, за яку суму любителі культового фентезійного серіалу "Гра престолів" готові відмовитися від перегляду фінальних серій.

Популярний додаток для мікроінвестіцій Acorns опублікував результати щорічного дослідження Money Matters Report, в ході якого було опитано близько 3 тисяч американців у віці від 18 до 44 років, пише Maxim.

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Кадр з серіалу "Гра престолів"

Результати дослідження показали, що 76 відсотків респондентів готові відмовитися від перегляду фінального восьмого сезону "Гри престолів" за 1 тисячу доларів,

Що цікаво, від інших улюблених звичок респонденти готові відмовитися не так охоче. Так, лише 40 відсотків опитаних чоловіків і жінок готові відмовитися від вживання кави на рік за грошову винагороду.

Раніше повідомлялося, що група хакерів зламала телеканал HBO і оприлюднила сценарій нового епізоду серіалу "Гра престолів". Також стало відомо, що вкрадені дані в більшості стосуються технічної інформації про канал, але хакери виклали сценарії до декількох серій 7 сезону "Гри престолів". За такі зловдіяння американський телеканал НВО запропонував групі хакерів, які вкрали дані об'ємом 1,5 терабайт, заплатити 250 тисяч доларів, як "жест доброї волі".

Нагадаємо, фінальний восьмий сезон "Гри престолів" повинен вийти у 2019 році. Раніше ЗМІ повідомляли, що автори серіалу розпочнуть зйомки заключного сезону в жовтні 2017 року, однак зйомки так і не почалися.

Складність полягає в тому, що книга Джорджа Мартіна "Пісня льоду і полум'я", по якій знімається серіал, ще не дописана. Мартін вирішив її опублікувати вже після виходу серіалу. Тому сценарій 8 сезону будуть писати фактично з нуля.