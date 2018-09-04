За жорстоке вбивство військовослужбовця киянина засудили довічно

28-річного чоловіка визнали винним у замаху на життя водія таксі та вбивстві випадкового перехожого, які він скоїв 25 квітня 2016 року. Його засудили до довічного позбавлення волі.

Про це повідомляє прес-служба Київської прокуратури.

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Злочини чоловік скоїв ще 25 квітня 2016 року в Дарницькому районі столиці. Спершу на вулиці Тепловозній зловмисник з ножем напав на водія таксі, який його підвозив. Потерпілий отримав важке ножове поранення в шию. А за 20 хвилин неподалік вулиці Драгоманова вчинив напад на ще одну людину – 43-річного військовослужбовця, якого випадково зустрів, тікаючи з місця скоєння попереднього злочину. Від отриманих поранень той загинув.

Рішенням Дарницького районного суду м. Києва зловмисника було засуджено до довічного позбавлення волі з конфіскацією всього майна, що є його особистою власністю.

Раніше СБУ затримала в Києві "злодія в законі", причетного до тяжких злочинів.